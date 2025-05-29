الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تطوير إداري جديد بعزبة البرج

مبنى الوحدة المحلية يظهر بحلة جديدة ومحافظ دمياط يتفقد منظومة العمل والخدمات

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح مبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، وذلك ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي. 

 

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية رافقته فيها المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وبحضور المهندسة جيهان حسين، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ عبد الخالق فرج، رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.

مبنى حديث بمواصفات حكومية

وقد تفقد المحافظ المبنى الجديد، المُقام على مساحة 2457 مترًا مربعًا، والذي تم إنشاؤه وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة للمنشآت الحكومية، بتنفيذ من هيئة الأبنية التعليمية. ويضم المبنى كافة الأقسام والإدارات الخدمية والإدارية التي تتبع الوحدة المحلية.

حوار مفتوح مع الموظفين وتفقد المركز التكنولوجي

وخلال جولته داخل المبنى، حرص المحافظ على التواصل مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول آلية العمل، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما شملت الجولة تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين داخل الوحدة، حيث تابع سير العمل واطلع على الخدمات المقدمة، موجهًا فريق العمل بضرورة التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات.

 

 

محافظ دمياط يفتتح مبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج
محافظ دمياط يفتتح مبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج

 

تفاعل مباشر مع المواطنين

وفي ختام الزيارة، التقى محافظ دمياط بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، مؤكدًا حرصه على دراستها والعمل على تلبية احتياجاتهم في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأبنية التعليمية التيسير على المواطنين الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين هيئة الأبنية التعليمية لخدمة المواطنين مبنى الوحدة المحلية محافظ دمياط مدينة عزبة البرج منظومة العمل

مواد متعلقة

محافظ دمياط يفتتح إدارة التموين ومركز خدمة المواطنين برأس البر

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

دمياط تحصد المركز الخامس على الجمهورية في مسابقة مراكز تنمية القدرات الصيفية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

الحكومة تكشف حقيقة تداول "عسل نحل مغشوش" بالأسواق

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

محمد شوقي يجمع متعلقاته ويرحل عن النادي الأهلي

الداخلية تكشف حقيقة اتهام قسم شرطة التجمع الأول بإخفاء أوراق تحقيقات قضية

حاول الدفاع عن والدته فكان مصيره القتل، الأمن يكشف ملابسات إنهاء حياة طالب الهرم

شوبير: إعلان الجهاز الفني الجديد للأهلي بعد قليل

حماس: تسلمنا مقترح ويتكوف الجديد وندرسه بمسئولية

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس بالأسواق

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 29-5-2025 في الأسواق

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

600 يوم من العدوان.. حصيلة كارثية للشهداء والمصابين في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

هل يجوز شراء اللحم بدلا من ذبح الأضحية؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

آل البيت النبوي في مصر..الإمام الحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء

المزيد
الجريدة الرسمية