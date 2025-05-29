مبنى الوحدة المحلية يظهر بحلة جديدة ومحافظ دمياط يتفقد منظومة العمل والخدمات

تطوير إداري جديد بعزبة البرج

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، وذلك ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية رافقته فيها المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وبحضور المهندسة جيهان حسين، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ عبد الخالق فرج، رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.

مبنى حديث بمواصفات حكومية

وقد تفقد المحافظ المبنى الجديد، المُقام على مساحة 2457 مترًا مربعًا، والذي تم إنشاؤه وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة للمنشآت الحكومية، بتنفيذ من هيئة الأبنية التعليمية. ويضم المبنى كافة الأقسام والإدارات الخدمية والإدارية التي تتبع الوحدة المحلية.

حوار مفتوح مع الموظفين وتفقد المركز التكنولوجي

وخلال جولته داخل المبنى، حرص المحافظ على التواصل مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول آلية العمل، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما شملت الجولة تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين داخل الوحدة، حيث تابع سير العمل واطلع على الخدمات المقدمة، موجهًا فريق العمل بضرورة التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات.

محافظ دمياط يفتتح مبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج

تفاعل مباشر مع المواطنين

وفي ختام الزيارة، التقى محافظ دمياط بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، مؤكدًا حرصه على دراستها والعمل على تلبية احتياجاتهم في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.