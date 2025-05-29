محافظ دمياط يفتتح إدارة التموين ومركز خدمة المواطنين برأس البر

احتفالا بالعيد القومي…

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، إدارة التموين ومركز خدمة المواطنين بمدينة رأس البر، وذلك ضمن جولة ميدانية رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ وفي إطار احتفالات محافظة دمياط بالعيد القومي.

جاء الافتتاح بحضور مجدي عبد الكريم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والمهندسة جيهان حسين، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، واللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

رفع كفاءة المبنى وتوسيع نطاق الخدمات التموينية

أزاح المحافظ الستار عن المبنى الجديد، واستمع إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدها المبنى، كما قام بتفقد أقسام الإدارة المختلفة، والوقوف على جاهزية البنية التحتية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

محافظ دمياط يفتتح إدارة التموين ومركز خدمة المواطنين بمدينة رأس البر

كما تفقد الدكتور الشهابي مركز خدمة المواطنين المطوّر، واطلع على آلية تقديم الخدمات به، حيث يغطي احتياجات أهالي مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة. ويعد هذا المركز واحدا من خمس مراكز خدمة مطورة على مستوى المحافظة، إلى جانب 30 مكتب تموين و8 إدارات، بالإضافة إلى ديوان مديرية التموين، التي تتولى تقديم خدمات البطاقات التموينية للمواطنين.

تواصل مباشر مع المواطنين وإشادة بمستوى التطوير

وخلال جولته، حرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين داخل المركز، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات وتقديم خدمة سريعة وفعالة.

وأعرب محافظ دمياط عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير المبنى ومركز الخدمة، مؤكدا أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة منظومة العمل الإداري.

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