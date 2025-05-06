الثلاثاء 06 مايو 2025
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مكتبة الإسكندرية تفتتح سفارة معرفة داخل جامعة الوادي الجديد

الدكتور أحمد زايد؛
الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية

 افتتح الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم، أحدث فروع سفارات المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية، وذلك في مقر جامعة الوادي الجديد في مدينة الخارجة.

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 شهد الافتتاح من مقر مكتبة الإسكندرية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" كل من الدكتور محمد سليمان القائم بأعمال نائب رئيس المكتبة، والدكتور أشرف فراج المشرف على مشروع سفارات المعرفة، والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالحضور في مقر الجامعة بمدينة الخارجة، نواب رئيس جامعة الوادي الجديد، وعمداء الكليات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفى كلمته الافتتاحية، قال الدكتور أحمد زايد إن إنشاء مكتبة الإسكندرية سفارة معرفة تابعة لها داخل أروقة جامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجة يهدف إلى تقديم كامل خدمات المكتبة العلمية والثقافية والمعرفية لطلاب وباحثي الجامعة ولجميع المهتمين بالشأن العلمي والثقافي من أبناء محافظة الوادي الجديد.
وأكد زايد أنه بافتتاح سفارة المعرفة أصبح متاحًا، اعتبارًا من اليوم، إمكانية الاطلاع على جميع المصادر المعرفية من مراجع ودوريات علمية وكتب ثقافية يربو عددها على نصف مليون كتاب ومرجع ودورية مرقمنة، فضلًا عن إمكانية زيارة متاحف المكتبة ومراكز المخطوطات في جولات افتراضية، وكذلك إمكانية نقل جميع المؤتمرات والندوات والاحتفالات وبثها بثًا مباشرًا من داخل قاعات المكتبة بالإسكندرية الى قاعة سفارة المعرفة بجامعة الوادي الجديد.
وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية أنه على الرغم من أن جامعة الوادي الجديد من الجامعات الناشئة إلا انها تحرص على مواكبة التطور بإرساء بنية تحتية ذكية متكاملة، مشيرًا إلى أن إنشاء سفارة المعرفة داخل أروقة الجامعة يعزز هذا الاتجاه.

 

ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي أن افتتاح سفارة معرفة في جامعة الوادي الجديد، يمثل أول ثمار بروتوكول التعاون مع مكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنها تخدم غايات الجامعة التي صدر قرار إنشائها في 2018 لخدمة المجتمع المحلى، ولكى تكون قاطرة التنمية في المحافظة التي تشغل 44% من إجمالي مساحة مصر. 

وقال إن سفارة المعرفة سوف تتيح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس ولطلاب الجامعة للاستفادة من أدوات البحث العلمي والثروة المعرفية التي تتيحها مكتبة الإسكندرية، وكذلك متابعة فعالياتها الثقافية، دون تكبد عناء السفر، أو التكلفة المادية.

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الدكتور أحمد زايد جامعة الوادي الجديد الاسكندرية

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