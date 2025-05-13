جامعة الوادي الجديد تحتفل بختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/2025

نظمت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم مجالس اتحادات الطلاب بالكليات ومجلس اتحاد طلاب الجامعة اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 5/ 2025 وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم كلمة الطالب محمد أحمد ضيف الله - رئيس إتحاد طلاب الجامعة والذي أكد فيها عن شكره العظيم لإدارة الجامعة وإدارات الكليات لدعمهم المستمر للاتحادات الطلابية علي مستوي الكليات والجامعة.



كما أكد الدكتور جمال حسن كامل منسق عام الأنشطة بالجامعة في كلمته علي أن دور الجامعة لا يقتصر على تعليم الطالب العلوم الأساسية وتشجيعيه على الدراسة والبحث العملي بل يمتد ليشمل الاهتمام بتنمية شخصيته مهاريًّا وثقافيًّا؛ لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وأشار منسق عام الأنشطة بالجامعة، إلى أن الأنشطة الطلابية بجامعة الوادي الجديد تلعب دورًا مهمًا فى بناء شخصية الطالب المتكاملة وتحقق التوازن المعرفي والمهاري والقيمي فى البناء الفكرى والثقافى لطلاب الجامعة،كما أشاد بالإنجازات الباهرة التي حققتها جامعة الوادي الجديد خلال العام الجامعي 2024 /2025 والتي تعكس بوضوح الأثر الكبير للأنشطة الطلابية في صقل شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم، مؤكدًا أن هذه الإنجازات هي ثمرة لجهود متضافرة من قبل الطلاب وإدارة الجامعة.

ووجه شكره وتقديره للأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات والسادة منسقى الأنشطة ورعاية الشباب المركزية، وإدارات رعاية الشباب بالكليات وإدارات الجامعة المركزية، للمساهمة فى تنفيذ وتنظيم الأنشطة الطلابية بالجامعة.

تضمن الحفل فقرات فنية وغنائية لفريق كورال الجامعة كما شهد الحفل تكريمً لعدد من الشخصيات الذين ساهموا فى نجاح الانشطة الطلابية بجامعة الوادي الجديد بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين والرياضيين وتكريم اتحاد طلاب الجامعة واتحادات الطلاب الكليات، كما تم تكريم الطلاب والطالبات الفائزين فى مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعة والتقاط الصور التذكارية مع السادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات.

يذكر أن الحفل برعاية الأستاذ الدكتورعبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبحضور الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوى- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق ومستشار رئيس الجامعة للتطوير المؤسسى

والأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفي - المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات وبحضور العقيد محمود عبد العزيز -مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والسادة أعضاء هيئة التدريس ومنسقي الأنشطة الطلابية بالكليات والجهاز الإدارى والطلاب والمستشار الاعلامى للجامعة وأنور محمود عباس مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة والطالب محمد أحمد ضيف الله رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

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