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رياضة

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم السبت المقبل 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

مباراة الزمالك وفاركو تنطلق يوم السبت المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، مرانه أمس الأربعاء على فترتين، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

الزمالك ينقل تدريباته للملعب الفرعي بالدفاع الجوي 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي نقل التدريبات للملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي، لمدة يومين.

يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني في توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

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