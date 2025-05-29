الخميس 29 مايو 2025
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رياضة

لاعب الزمالك يرفع راية العصيان

الزمالك
الزمالك

رفض لاعب الزمالك الشاب “إيشو” الدخول في أي صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات المقبلة، متمسكًا بالحصول على الاستغناء النهائي في حال رغبة النادي في الاستغناء عنه.

وأبلغ اللاعب مسؤولي النادي برغبته في تحديد وجهته المقبلة بنفسه، دون فرض خيارات عليه، مؤكدًا احترامه الكامل للنادي وجماهيره، لكنه يرفض استخدامه كورقة في أي صفقة دون موافقته.

واتخذ نادي الزمالك قرارًا حاسمًا بالتمسك بالمدافع الدولي حسام عبد المجيد، رافضًا بشكل قاطع مناقشة أي عروض احتراف تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وجاء هذا القرار بعد اجتماعات فنية وإدارية أكدت أهمية اللاعب كعنصر أساسي في الفريق، خاصة في ظل رغبة النادي في بناء فريق قادر على استعادة البطولات المحلية والقارية.

ايشو 
ايشو 

أولوية فنية للجهاز الفني

الجهاز الفني للزمالك  ، أبدى تمسكًا واضحًا ببقاء حسام عبد المجيد، مؤكدًا أن اللاعب يُعد من الأعمدة الدفاعية الرئيسية التي لا غنى عنها في المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى أن رحيله في الوقت الحالي قد يؤثر على استقرار الفريق، خاصة في ظل قلة البدائل بنفس المستوى والخبرة.

موقف اللاعب

من جانبه، أبدى حسام عبد المجيد احترامه الكامل لرغبة النادي، وأكد التزامه بعقده مع الزمالك ورغبته في مواصلة مشواره مع الفريق، سعيًا لتحقيق البطولات وكتابة اسمه في تاريخ النادي.

خطة للحفاظ على القوام الأساسي

 يأتي هذا القرار ضمن سياسة الزمالك الحالية التي تهدف إلى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وغلق الباب أمام التفريط في العناصر المؤثرة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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