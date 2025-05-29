الخميس 29 مايو 2025
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محافظات

انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شقة بالقليوبية

مطافي
مطافي

 أمرت نيابة القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق بشقة سكنية، بدائرة قسم شرطة الخصوص، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

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انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شقة بالقليوبية

 وكان قد تلقى اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق شقة سكنية بمدينة الخصوص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية  بالقليوبية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف، وتم الدفع على الفور بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها للشقق والمبانى المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتقوم قوات الحماية المدنية بعمليات التبريد لضمان عدم تجدد الأشتعال مرة أخرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

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الحماية المدنية بالقليوبية قسم شرطة الخصوص مدينة الخصوص محافظ القليوبية

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