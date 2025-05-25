خلافات بين محمود البزاوي ورانيا منصور ضمن أحداث فيلم "الست لما"

تشهد أحداث فيلم الست لما الذي تقوم ببطولته النجمة يسرا، اشتعال الخلافات بين الفنان محمود البزاوي وزوجته التي تلعب دورها الفنانة رانيا منصور وذلك خلال أحداث العمل.

يسرا

وتبدأ الفنانة يسرا تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد “الست لما” خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد معاينة أماكن تصوير الفيلم.

أبطال فيلم الست لما

وتم التعاقد بشكل رسمي مع جميع أبطال العمل وهم: ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، انتصار، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ماجد المصري، رانيا منصور.

ومن المقرر أن تدور أحداث العمل في قالب كوميدي، وهناك بعض المشاهد الكوميدية التي تجمع بين أبطال الفيلم.

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