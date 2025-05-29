دون مشكلات، 239 طالب علمي يؤدون امتحاني القرآن والحديث للشهادة الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد

أدى 239 طالبًا وطالبة، من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمي)، اليوم الخميس، بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، الامتحان في مادتي القرآن الكريم والحديث، وسط إجراءات أمنية مشددة، ودون مشكلات.

فيما سيؤدي 266 طالبًا وطالبة من القسم الأدبي امتحانات نهاية العام الدراسي بالثانوية الأزهرية يوم السبت المقبل.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي يؤديها ٤٩٥ طالبًا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي، على مستوى المحافظة، تضم معاهد (فتيات الخارجة، باريس، فتيات موط، بنين موط، الفرافرة).

وأشار المحافظ إلى جاهزية كافة اللجان لاستقبال الطلاب، وتوفير سبل الراحة والمناخ الملائم لضمان أداء الامتحانات دون معوقات، متمنيًا لجميع الطلاب تحقيق نتائج مشرفة تؤهلهم للالتحاق بفرع الجامعة، واستكمال مسيرتهم التعليمية في رحاب الأزهر الشريف.

هذا وقد بدأت امتحانات طلاب القسم العلمي بمادتي القرآن الكريم والحديث، على أن تبدأ امتحانات القسم الأدبي يوم السبت المقبل، حيث تتوقف الامتحانات بنهاية يوم الثلاثاء القادم، لتُستأنف عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه أشار الدكتور مجدي بدوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تجهيز جميع لجان الامتحانات بشكل كامل، من حيث توفير الأدوات اللازمة والتهوية الجيدة والإضاءة المناسبة، كما تم توزيع الطلاب على اللجان بشكل منتظم، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وشدد رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات وقرارات قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المعاهد الأزهرية.

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية من خلال حديثه لـ «ڤيتو»، الشكر للواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، علي تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الثانوية الأزهرية لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

الجدير بالذكر أن الامتحانات بدأت من اليوم الخميس 29 مايو، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو، بواقع يوم للعلمى ويوم للأدبى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.