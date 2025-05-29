تعليم الوادي الجديد: جاهزون لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية والتكنولوجيا التطبيقية

أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، جاهزية قطاع تعليم المحافظة لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، التي ستنطلق اليوم الخميس ٢٩ مايو ٢٠٢٥.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أنه جرى الاطمئنان على كافة إجراءات الأمن والسلامة باللجان وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير أعمال الامتحانات لسير منظومة العمل.

وأوضح وكيل التعليم، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى، مؤكدا على التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات مع توفير مناخ آمن ومناسب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والالتزام.

وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024 / 2025

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025.

للاطلاع على جداول الامتحانات يرجى الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/media/2aibwpxe/421.pdf

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