محافظ الوادي الجديد: رصف 35 ألف متر إنترلوك بمركزي الداخلة وباريس

تواصل محافظة الوادي الجديد، استكمال خطتها لرفع كفاءة الأحياء الداخلية بالمراكز ورصفها ببلاط الإنترلوك بطول 35 ألف متر مسطح بمركزي الداخلة وباريس، ضمن جهود تطوير واستعادة المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وأشار المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه تم الانتهاء من رصف ١٨ ألف متر مسطح ضمن المرحلة الثانية بمناطق متفرقة بمركز باريس شملت (شارع صيدلية عرابي، شارع سعد زغلول)، فيما تم الانتهاء من تركيب 17 ألف متر مماثلة بمنطقتي (عين بطور ودروسة) بمركز الداخلة، وجارٍ استكمال العمل بباقي الأحياء الداخلية القديمة.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن خطة تطوير الأحياء وتركيب الإنترلوك بمدن وقرى المحافظة تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمناطق، وتيسير حركة المواطنين، ضمن خطة لتركيب أكثر من 200 ألف متر بلاط إنترلوك على مستوى المحافظة وتم الانتهاء من تركيب حوالي 9 آلاف متر مسطح فى حى البرى بمدينة الخارجة من إجمالي 15 ألف متر مستهدف تنفيذها.

ونجحت محافظة الوادى الجديد في تنفيذ أكبر مخطط للقضاء على المناطق العشوائية وغير المخططة بالمدن والقرى، والتى أسفرت عن تحويل تلك المناطق من عشوائيات ليست بها مرافق أو خدمات إلى أحياء حضرية متكاملة المرافق، وذلك بالتعاون مع إدارة التطوير الحضري بالمحافظة بدعم شامل من الأجهزة الحكومية المختصة ضمن خطة المحافظة للقضاء على كافة المناطق العشوائية.

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