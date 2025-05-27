أمام مديرية التضامن، محافظ الوادي الجديد يودّع حجاج الجمعيات الأهلية

ودّع اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، فوج حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، في مشهد مفعم بالمشاعر الروحانية والفرحة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة ومحمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، وذلك من أمام مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة الخارجة، حيث تم تسيير الأتوبيسات التي تقل الحجاج وسط أجواء من الدعاء والبهجة، وذلك بعد أن أدى معاليه صلاة الظهر مع الحجاج بالمسجد.

وشهد مراسم التوديع عدد من القيادات التنفيذية، وقيادات مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من أهالي الحجاج، حيث حرص الجميع على توديع الحجاج والدعاء لهم بحج مبرور وسعي مشكور.

وقال محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة حريصة على توفير شتى سبل الراحة والأمان للحجاج متمنيا لهم السلامة فى الذهاب إلى الأراضى المقدسة، وأثناء تأدية مناسك الحج والعودة إلى أرض الوطن، مؤكدا حرصه الدائم على الاطمئنان على البعثة باستمرار، وطالب المحافظ من الحجاج الدعاء من أجل مصر لكى يعم الخير والأمن على البلاد.

وهنأ محافظ الوادى الجديد، الحجاج متمنيًا لهم رحلة موفقة إلى الأراضي المقدسة، مؤكدًا حرص الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للحجاج منذ لحظة انطلاقهم وحتى عودتهم بسلامة الله.

كما شدد الزملوط، على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تيسير كافة الإجراءات وتقديم الخدمات اللوجستية والطبية اللازمة، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبهم، عبر الحجاج وأسرهم عن امتنانهم لحسن التنظيم والرعاية، سائلين الله أن يُديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

وأعرب الحجاج عن فرحتهم وسعادتهم بالذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وقدموا الشكر للمحافظ لحرصه على توديعهم، مؤكدين أنهم سيبتهلون إلى الله بالدعاء بأن يمن على مصر بالأمن والأمان وأن يحفظ شعبها من كل سوء.

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