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وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي رؤساء لجان الإعدادية ويناقش الجاهزية للامتحانات

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، فيتو

ترأس الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اجتماعًا موسعًا ورؤساء لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية 2024-2025م من إدارتي الخارجة وباريس  بحضور المعنيين بقطاع تعليم المحافظة.


وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة الجاهزية للامتحانات، والآليات التي اتخذتها المديرية لضمان تأمين وسلامة إجراءات الامتحانات.

وتحدث وكيل تعليم الوادي الجديد، حول مجموعة من النقاط والتوجيهات  الهامة منها:

▪️التزام جميع المعنيين  بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل لمرور أعمال الامتحانات بكل انضباط ودقة دون أي  مشكلات.
▪️تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أي معوقات يجرى تذليلها على الفور. 
▪️ضرورة تحقيق  الانضباط داخل اللجان وكل ما من شأنه مصلحة  الطلاب ولتحقيق مبدأ  تكافؤ الفرص. 
▪️حظر اصطحاب التليفون المحمول لأى عضو منتدب داخل اللجنة وكذلك الطالب ولا يوجد تليفون إلا مع رئيس اللجنة فقط، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسألة القانونية.

▪️حق الطالب في تهيئة الأجواء المناسبة والهدوء والاستقرار داخل اللجان.

▪️التصدى لأي تجاوزات أو محاولات للغش.

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