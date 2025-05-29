التلبية بين عامة وخاصة أهل الإيمان

منذ ما يقرب من خمسون عاما كنت في مجلس شيخنا ومربي أرواحنا حضرة مولانا العارف بالله سيدنا الشيخ البيه رضوان الله عليه، وكان موسم الحج، فسألته متى تصح تلبية الحاج؟ وما الفرق بين تلبية العوام والخواص، أي عامة أهل الإيمان وخاصة أهل الإيمان؟

فأجابني قائلا: تلبية عامة أهل الإيمان بالنية، أما تلبية خاصة أهل الإيمان وهم الأولياء لا تصح عندهم التلبية إلا بعد التجرد الكامل من رؤية النفس، وإسقاط الأنا والتدبير والتبرأ الكامل من الحول والقوة والتسليم الكلي المُطلق لربهم عز وجل، ومولاهم والتخلي عما سواه جل علاه.

ثم قال: يابني التلبية لدعوة الله تعالى لأداء فريضة الحج لها إعداد وتجهيز، حتى تصح التلبية ويسعد صاحبها بالقبول والعودة إلى دياره كيوم ولدته أمه، وحتى يفوز بمغفرة الله تعالى ورضوانه وجنته، والإعداد والتجهيز يبدأ أولا بإعلان التوبة الصادقة، وعقد النية على الاستقامة وطاعة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام.

ثانيا، رد المظالم والحقوق إلى أهلها وإنهاء الخصومة، ثالثا، الالتزام بإقامة أركان الدين وتحرى النفقة بأن تكون من حلال، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، رابعا، ملازمة مجاهدة النفس بمخالفة أهواءها وتهذيب الغرائز والشهوات العالقة بها، وأن يكون دائم الإعتذار عما كان منه من المعاصي والمخالفات ملازما الإستغفار..

وأن يقر بذنبه ويُعلن إذعانه وطاعته لله تعالى ورسوله، وأن يلزم باب المجاهدة لكسر الأنا العالقة بالنفس موطن العلل والآفات بالتواضع لله عز وجل في خلقه والخضوع والتذلل له تعالى، وأن يسعى جاهدا لتطهير القلب وتصفيته من حب الدنيا ومن العلائق والأغيار.

خامسا، إخلاص النية في التوجه والقصد بخلو الإقبال والتلبية والقصد من النفاق والرياء والمباهاة والسمعة، وأن يكون الدافع في إقباله وتلبية لدعوة الله تعالى والإقبال عليه هي المحبة الخالصة لله، لا يبتغي شئ سوى وجه الله سبحانه ورضاه غير متطلع لأجر أو مكافأة أو ثواب، فهو سر القبول والوصول.. سادسا، أن يقبل على الله تعالى عبدا فقيرا منكسرا ذليلا محتاجا يرجو رحمته سبحانه وتعالى وعفوه ورضاه..

هذا ومن صحة القبول عدم الإنشغال بغير الله جل جلاله، والانشغال والاشتغال بذكره تبارك في علاه، وأن يكون حاله مع الله تعالى بين الخوف والرجاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.