الحسد آفة العصر

الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير، والحاسد معترض على قسمة الله تعالى لعباده وهو غير راض عن قسمة الله تعالى له، الحسد من أخطر الأمراض العالقة بالنفس المريضة الأمارة بالسوء وضرره أشد الضرر.. ولقد حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من هذا الداء حيث قال "إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"..

وقد نفى النبي الإيمان عن الحاسد حيث قال "لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد"، هذا والعين حق كما أشار النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله "العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين"، والحسد هو أول سموم الشيطان التي بثها فى نفس قابيل حتى سولت له نفسه قتل أخيه هابيل فقتله..

وعين الحاسد تخرج منها طاقة نارية مهلكة تصيب المحسود وتؤذيه، وما من صاحب نعمة إلا وهو محسود كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم "كل ذي نعمة محسود"، ومن الحسد ما يؤذي البدن والمال والنفس والولد وأشد أنواع الحسد، الحسد في الدين والصلاح ومن علامته، الفطور في العبادة والتكاسل والتراخي في أداء الفرائض والميل إلى النوم والغفلة وقلة ذكر الله..

ومن الحسد والعياذ بالله تعالى ما يلج القدور وما يسكن القبور، ومن أعراض الحسد، وقف الحال والتعطيل والمرض والخنقة والضيق ووقف الحال ووقف المصالح، ومن أفضل التحصينات للحفظ والحماية من الحسد، قراءة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي، وقول "حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات" عند الخروج من البيت، وقول “حسبي الله ونعم الوكيل”..

وقول "بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله احتجبت وبحول الله إعتصمت وبقوة الله استمسكت فمن أرادني بسوء أو كاد لي بكيد كان بإذن الله ممنوعا مدفوعا" تكرر ثلاث، وقول "يا حي يا قيوم تحصنت بك فاحمني بحمليتك يا حليم يا ستار"، وقول “بسم الله ماشاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ماشاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله”..

والإكثار من الصلاة المنجية وهي “اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات”، هذا مع الحفاظ على الطهارة والوضوح وكثرة ذكر الله تعالى والله هو الحفيظ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.