مدبولي: 3 مليارات جنيه إيرادات الأوقاف سنويا وهذا مخططنا للأصول

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "نسعى لإرجاع ثقافة الوقف مرة أخرى للمجتمع المصري وهذا كان جزءًا من النقاش مع وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف".



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالعاصمة الإدارية: "كلما كان هناك تعظيم لأصول هيئة الأوقاف وهناك مردود إيجابي من العوائد التي تضخ في مشروعات الوقف الخيري كلما زادت الثقة وعادة ثقافة الوقف مرة أخرى".





وأكد: “إيرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنويا، وهذا الرقم بالإدارة الأفضل أن يتضاعف بأكثر من ذلك بكثير، وبالتالي مخصصاته ستبدأ عن الغرض الأساسي الذي أنشئ له الوقف، وهذا ما يشجع المواطن للعودة مرة أخرى للوقف”.

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