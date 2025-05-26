التموين: واردات الدواجن من البرازيل آمنة وخالية من إنفلونزا الطيور

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدواجن الواردة من البرازيل آمنة تمامًا ولا تشكل أي خطر صحي على المستهلكين.

وقال الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال مؤتمر صحفي بوزارة التموين، إن جميع الشحنات تخضع لفحوصات دقيقة وإجراءات رقابية مشددة قبل دخولها إلى السوق المحلي من جانب هيئة سلامة الغذاء.

وأوضح الدكتور علاء ناجي أن التقارير الواردة من الجهات الرقابية تفيد بعدم وجود أي تأثير لإنفلونزا الطيور على المزارع المصدّرة للدواجن في البرازيل، ما يضمن استمرارية الاستيراد دون أي مخاوف صحية.

وأضاف أن الوزارة لا تعتمد فقط على الاستيراد، بل تعمل بالتوازي على تعزيز التوريد المحلي من خلال التعاقد مع عدد من المنتجين المحليين لتأمين احتياجات السوق من الدواجن الكاملة وأجزائها، بما يسهم في تحقيق توازن في الأسعار وضمان وفرة المنتجات.

وأكدت الوزارة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح كميات كبيرة من أجزاء الدواجن في المنافذ والأسواق التابعة للوزارة، وذلك في إطار خطة لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة وزيادة المعروض تزامنًا مع ارتفاع الطلب.

ويأتي هذا في ظل التزام الحكومة بالحفاظ على الأمن الغذائي وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة للمنتجات الحيوانية المستهلكة في المملكة.

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