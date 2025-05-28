مدبولي يكشف كواليس دعم الرئيس لخالد العناني في انتخابات اليونسكو

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مرشحها لليونسكو، الدكتور خالد العناني.

لقاءات السيسي لدعم خالد العناني في انتخابات اليونسكو

وأضاف خلال تصريحات صحفية: أن دعم الدولة للدكتور خالد العناني في انتخابات منصب مدير عام اليونسكو يتجلى في لقاءات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو ممثلي الحكومة، مع كبار المسؤولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محورًا اساسيًا للنقاش.

أهمية منصب مدير عام اليونسكو

وشدد “مدبولي” على إدراك مصر الكامل لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة ذات قيمة عالمية كبيرة "اليونيسكو".

جهود مكثفة تقوم بها الدولة المصرية لحشد الدعم الدولى لترشيح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الأسبق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.

وتتطلع مصر إلى تنصيب مرشحها فى المنصب الأممى الرفيع من خلال دعم متعدد الروافد والمسارات، فهل ينجح العنانى فيما أخفق فيه من قبله بعد فاروق حسنى والسفيرة مشيرة خطاب.

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