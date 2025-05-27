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وزير الزراعة يطالب بتذليل العقبات أمام البعثة البيطرية المصرية للإشراف على الهدي بموسم الحج

بعثة الأطباء البيطريين،
بعثة الأطباء البيطريين، فيتو
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق أولى أفواج بعثة الهيئة العامة للخدمات البيطرية من الأطباء البيطريين المصريين للإشراف على الهدي والأضاحي لموسم حج عام 2025م/1446هـ في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك وفقًا للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن سفر بعثة مصرية من الأطباء البيطريين المصريين للإشراف على الهدي والأضاحي في مجازر مكة المكرمة.

تذليل كافة العقبات أمام أطباء البعثة المصرية

وتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الأمور المتعلقة بسفر البعثة، حيث طالبه بتذليل كافة العقبات أمام أطباء البعثة المصرية حتى الوصول إلى وجهتهم الأخيرة بالمملكة، مؤكدًا أنهم يعكسون صورة مصر في الخارج، وضرورة أن يكونوا واجهة مشرفة لمصر ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في الالتزام والتعاون والتفاني في العمل.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر والتقدير إلى سلطات المملكة العربية السعودية لما يبذلونه من مجهود مضنٍ لتوفير جميع سبل الراحة للسادة الأطباء البيطريين المصريين أعضاء البعثة.

ومن جهته، أشرف رئيس الهيئة على سفر جميع الأطباء بالبعثة المصرية، كما شدد على ضرورة بذل قصارى جهدهم في العمل بالمملكة خلال فترة عمل البعثة ليكونوا واجهة مشرفة لأبناء الهيئة وجميع أطباء جمهورية مصر العربية، وإظهار مدى الالتزام والتميز في مجال الطب البيطري.

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وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعثة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الأطباء البيطريين الهدى والأضاحى المملكة العربية السعودية الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

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