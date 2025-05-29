الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لأول مرة، 5 أندية إنجليزية تتوج بألقاب كبيرة في موسم واحد

البريميرليج
البريميرليج

يُعد موسم 2024-2025 هو الأول الذي يشهد فوز خمسة أندية إنجليزية مختلفة بألقاب كبيرة وذلك بعد تتويج تشيلسي بدوري المؤتمر.

وشهد موسم 2024-2025 تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكريستال بالاس بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ونيوكاسل يونايتد  بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، وتوتنهام هوتسبير  بلقب الدوري الأوروبي، وتشيلسي بلقب دوري المؤتمر.

وحقق تشيلسي، إنجازًا تاريخيًّا بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ريال بيتيس.

وفاز تشيلسي على بيتيس، بنتيجة 4-1، مساء الأربعاء، في المباراة التي أقيمت بينهما في بولندا.

وأصبح تشيلسي أول فريق في التاريخ يحرز الألقاب الأوروبية الخمسة (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية والسوبر الأوروبي) بعد فوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بتغلبه على ريال بيتيس بنتيجة 4-1 مساء الأربعاء.

وفاز "البلوز" بلقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس أبطال الكؤوس الأوروبية ولقبين للسوبر الأوروبي وأخيرًا توج البلوز بأول ألقابه بدوري المؤتمر الأوروبي.

ومن جانبها حرصت صفحة البريميرليج علي تسليط الضوء على إنجاز تشيلسي بعد التتويج بجميع الألقاب الخمسة الكبرى للأندية الأوروبية من خلال نشر صورة مجمعة للتتويج بالبطولات.

وقلب تشيلسي الإنجليزي الطاولة أمام ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مييسكي، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح تشيلسي في قلب تأخره بهدف في الشوط الأول بنهائي دوري المؤتمر للفوز بنتيجة 4-1 ليتوج باللقب الأول في تاريخه بالبطولة.

 

أهداف مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس

وفي الدقيقة السابعة، أحرز عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس هدف فريقه الأول، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من الزلزولي سكنت أقصى الزاوية اليسرى.

وشهدت الدقيقة 65 تعادل تشيلسي بالهدف الأول عن طريق إنزو فرنانديز بضربة رأس بعد عرضية حريرية من كول بالمر.

وفي الدقيقة 70، سجل نيكولاس جاكسون يسجل الهدف الثاني لتشيلسي بضربة رأس جديدة بعد عرضية حريرية أخرى من بالمر.

وفي الدقيقة 83 عزز تشيلسي تقدمه بالهدف الثالث عن طريق جيدون سانشو.

وفي الدقيقة 90 +1 عزز مويسيس كايسيدو تفوق البلوز بالهدف الرابع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشيلسي توتنهام ليفربول كريستال بالاس نيوكاسل يونايتد دوري المؤتمر دوري المؤتمر الاوروبي

مواد متعلقة

تعرف على أفضل لاعب في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025

تشيلسي يقلب الطاولة على ريال بيتيس ويتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

كلوب عن حادث الدهس باحتفالات ليفربول: أحد أعظم الأيام انتهى بكارثة

برينتفورد يرغب في التعاقد مع حارس مرمى ليفربول

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

جمع كلمة القطيع ومفرد الموارد، أسئلة تحير طلاب الدبلومات الفنية بامتحان العربي

تجديد حبس سائق بتهمة الشروع في قتل زميله لمغادرته العمل بدون إذن بالمطرية

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

أخبار مصر: مصير عماد النحاس مع الأهلي، الزمالك يتلقى ضربة موجعة من فيفا، محكمة تجمد "رسوم ترامب"، قفزة غير متوقعة للذهب

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

مع بداية موسم الحج، سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 29-5-2025

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

49.80 جنيها في هذا البنك، أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

امتحانات الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية