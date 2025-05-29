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خارج الحدود

إصابة 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بريف السويداء الغربي بسوريا

إنفجار فى سوريا،
إنفجار فى سوريا، فيتو

أفادت وسائل إعلام سورية بإصابة 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة إسعاف بريف السويداء الغربي.

القبض على خلايا لتنظيم داعش الإرهابي في ريف دمشق

وفي وقت لاحق، ألقت الأجهزة الأمنية في سوريا القبض على خلايا لتنظيم داعش الإرهابي في ريف دمشق، حيث تم ضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وفي بيان لوزارة الداخلية السورية؛ فقد قال قائد الأمن الداخلي بمحافظة ريف دمشق: إن عملية رصد وتعقب مكثف بدأت لرصد تحركات خلايا تابعة لتنظيم داعش، مشيرا إلى أن ذلك جاء بناءً على معلومات دقيقة وردت من جهاز الاستخبارات العامة إلى فرع مكافحة الإرهاب في محافظة ريف دمشق، تفيد بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية، منها: الكسوة وديرخبية والمقيليبة وزاكية.

ضبط كميات من الأسلحة العثور على صواريخ مضادة للدروع

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عملية أمنية نوعية دقيقة ومحكمة الأحد، بعد اختيار الزمان والمكان المناسبين؛ موضحا أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا، وضُبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة العثور على صواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة وسترات انتحارية كانوا يخططون لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

انتكاسات متتالية حتى هزيمته عام 2019 في سوريا

وبعد سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق عام 2014، تعرض تنظيم «داعش» لانتكاسات متتالية حتى هزيمته عام 2019 في سوريا، لكن عناصره الذين انكفأوا إلى البادية، يواصلون تنفيذ هجمات في شمال شرق سوريا.

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انفجار عبوة ناسفة بريف السويداء الغربي دمشق داعش مكافحة الإرهاب في محافظة ريف دمشق

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