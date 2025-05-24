أول تعليق من سوريا على رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق

رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، بقرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وقالت في بيان إن رفع العقوبات خطوة إيجابية تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في سوريا.

وأضافت أن سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما وعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت، الشعب السوري بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة بعد القرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا".



وقال الشيباني، عبر حسابه على منصة إكس، إن "سوريا وشعبها يستحقان مكانة عظيمة، وبلدًا مزدهرًا، وتمثيلًا يليق بهما على الساحة الدولية".



واشنطن ترفع العقوبات الاقتصادية

ورفعت الولايات المتحدة مساء الجمعة رسميًّا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأمريكية بعد الإطاحة ببشار الأسد يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمَّرته الحرب.

وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا «مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر».

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس ترامب للعلاقة الجديدة بين سوريا وأمريكا.



ترامب يدعو الشرع للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية

ويبدو أن سياسات النظام الجديد في سوريا والتي لم تتضح بعد بشكل كامل، تميل إلى التقارب مع الولايات المتحدة، على عكس النظام السوري السابق الذي كان حليفا كبيرا لروسيا وإيران، وتعرض لعقوبات أميركية على مدار عقود.

وخلال جولته بالمنطقة الأسبوع الماضي، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالرياض، في أول اجتماع مع نوعه منذ 25 عاما، غداة إعلانه قرار رفع العقوبات عن دمشق التي رحبت بالخطوة واعتبرتها «نقطة تحول محورية».

وأفادت مسؤولة في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس بأن الزعيمين التقيا، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل اجتماع أوسع لقادة الخليج في الرياض خلال جولة ترامب في المنطقة.

وقال البيت الأبيض إن ترامب دعا الشرع للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب طلب من الشرع مساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم داعش.

وتابع البيت الأبيض: «الشرع أبلغ ترامب بأنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا».

وكان ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ بأن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

جاء ذلك بالرغم من أن المخاوف لا تزال مستمرة بشأن العلاقات التي كانت تربط في السابق قادة سوريا الحاليين بتنظيم القاعدة.

ورغم المخاوف التي تسود قطاعات من إدارته، قال ترامب الثلاثاء في خطاب ألقاه بالرياض إنه سيرفع العقوبات عن سوريا.

ووافق الرئيس الأمريكي على لقاء الشرع الذي يزور الرياض لحضور اجتماعات مع مجلس التعاون الخليجي.

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