الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تحليق مكثف لطائرات استطلاع في سماء ريف دمشق

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، برصد تحليق مكثف لطائرات استطلاع في سماء ريف دمشق.

القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي في دمشق

وفي وقت سابق، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش  القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي في دمشق.

وقبل وقت سابق أعلنت المملكة العربية السعودية، في بيان إدانتها للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، وشددت على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة.

السعودية تعلق على الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق

وقالت الخارجية السعودية في بيان صادر عنها: "تدين المملكة بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية مجددة رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها".

وشددت المملكة على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة تفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي.

ومن جانبها، ذكرت الرئاسة السورية في بيان: "ندين بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي على يد الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس والذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريف دمشق دمشق القصر الرئاسي في دمشق سوريا الرئاسة السورية

مواد متعلقة

بعد سداد ديونها للبنك الدولي، قطر تمنح سوريا 29 مليون دولار شهريا لدعم رواتب الموظفين

جوتيرش يدين الغارة الجوية للاحتلال على محيط القصر الرئاسي في دمشق

السعودية تدين الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق

جيش الاحتلال يستهدف مواقع قرب القصر الرئاسي في دمشق

الأكثر قراءة

احنا في مركب واحد، ميدو يوجه رسالة قوية لمجلس إدارة الزمالك بعد إساءته إليه

موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

فيديو يثير الجدل، ضبط بائعة اعترضت سائحا وطلبت مالًا للسماح بمروره في القاهرة

الباعة في سوق عبد المجيد محمود: بنبيع بسعر الجملة ومحتاجين وسائل مواصلات (فيديو وصور)

المفاجآت كبيرة وخطيرة، توفيق عكاشة: ترامب يتلقى الأوامر من مجلس إدارة العالم

خطوة مفاجئة، الصين تدعو رعاياها لمغادرة السودان فورًا

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

مصدر بالأهلي: اقتربنا من حسم ملف خليفة كولر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في مجلس النواب بخصوص الإيجار القديم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، ما هو طواف الوداع وشروطه؟

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح مدى الاستطاعة في الحج لمن عليه ديون مؤجلة

منها الموت يوم عرفة، ما المراد بحسن الخاتمة وعلامتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية