السبت 22 مارس 2025
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خارج الحدود

طالبان: أمريكا ألغت مكافأة مقابل معلومات عن حقاني

طالبان، فيتو
طالبان، فيتو

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية اليوم السبت إن الولايات المتحدة ألغت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على القيادي الكبير في حركة طالبان سراج الدين حقاني.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب "رويترز" للتعليق.

ولا يزال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) يدرج المكافأة على موقعه الإلكتروني إذ يقول إن حقاني "يُعتقد أنه نسق وشارك في هجمات عبر الحدود ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف في أفغانستان".

 

استقالة وزير الداخلية في حكومة طالبان

وكانت وسائل إعلام وتقارير غير رسمية تداولت قبل أيام أنباء عن استقالة وزير الداخلية في حكومة طالبان، سراج الدين حقاني، وسط صمت رسمي من الحركة وعدم صدور أي تأكيد أو نفي حتى الآن.

وتأتي هذه الأنباء بعد شائعات سابقة تحدثت عن مغادرته البلاد وعدم عودته، وهو ما نفاه لاحقًا بظهوره العلني في مدينة خوست، حيث أدى صلاة الجمعة 16 مارس.

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