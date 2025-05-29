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ثقافة وفنون

تغيير مفاجئ في بطولة مسلسل "In Your Brilliant Season"

الممثل سيو إن جوك
الممثل سيو إن جوك والممثلة لي سونغ كيونغ، فيتو

في تطور مفاجئ، أُعلن عن استبعاد الممثل سيو إن جوك من دور البطولة في الدراما الكورية المنتظرة "In Your Brilliant Season"، الدور الذي كان من المقرر أن يجمعه بالممثلة لي سونغ كيونغ، وسيذهب الآن للممثل تشاي جونغ هيوب، ويُذكر أن الممثلة هان هيو جو كانت قد تلقت عرضًا للدور سابقًا، لكنها رفضته.

دراما "In Your Brilliant Season" هي عمل رومانسي مكتبي مُقتبس من ويب تون شهير يحمل اسم "العودة إلى العمل!". وتدور أحداثها حول زميلين يعملان ضمن نفس الفريق، مما يوحي بقصة مليئة بالتفاعلات والعلاقات في بيئة العمل.

في سياق آخر، ينتظر سيو إن جوك حاليًا عرض مسلسله الكوري القادم عن الأبطال الخارقين، والذي يحمل عنوانًا مبدئيًا "اثنا عشر"، بالإضافة إلى فيلمه "بوي" (عنوان مبدئي).

في الوقت نفسه، تستعد الممثلة بارك جي هيون لإطلاق مسلسلها الأصلي على Netflix بعنوان "أنت وكل شيء آخر"، كما أنها منهمكة حاليًا في تصوير فيلم "Wild Thing" (عنوان مؤقت).

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In Your Brilliant Season الدراما الكورية الممثل سيو إن جوك الممثلة لي سونغ كيونغ تشاي جونغ هيوب

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