عمر خورشيد، ملك الجيتار الذي وصفه كارتر بـ"العبقري" وتسبب السادات في وضعه بالقائمة السوداء عربيا

عمر خورشيد، عازف الجيتار المصري الشهير، برع في عزف الألحان الشرقية بآلة الجيتار، أحبت الجماهير نغماته، امتلأت حياته بالكثير من الأحداث والمغامرات والزيجات، وانتهت حياته بحادث سيارة مأساوي، ليفارق الحياة في مثل هذا اليوم 29 مايو عام 1981 وهو في الأربعين، وقيد الحادث ضد مجهول.

وصف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الفنان عمر خورشيد بأنه رائد لكل من أمسك بعده آلة الجيتار، وأنه أول من عبر بجيتاره عن الموسيقى الشرقية بعذوبة لن تتكرر.

خريج الفلسفة الذي تفوق في العزف على الجيتار



ولد عمر خورشيد عام 1945 بحي عابدين بالقاهرة لعائلة ثرية فنية معروفة، فهو ابن المصور السينمائي أحمد خورشيد وشقيقته الفنانة الاستعراضية شريهان، درس الموسيقى بالمعهد اليوناني، وتعلم العزف على العديد من الآلات الموسيقية إلا أنه تفوق في العزف على آلة الجيتار، تخرج من كلية الآداب قسم الفلسفة.

الموسيقار عمر خورشيد

جاءت البداية الفنية للعازف عمر خورشيد وهو طالب حين كون فريقًا لعزف الألحان الغربية في الفنادق والملاهي، ثم انضم إلى فريق “بي تي شا” وكانت بداية انطلاقه الفني، وكانت مقطوعة "صاحبي المسكين" هو أول لحن قام عمر خورشيد بعزفه.



موسيقى تصويرية لعدة افلام



قام عمر خورشيد بتأليف الموسيقى التصويرية لأكثر من 50 فيلما منها: الرصاصة لاتزال في جيبي، قطة على نار، اذكريني، أين عقلي، حتى آخر العمر، وغيرها..

الفنان عازف الجيتار والنجم السينمائي عمر خورشيد



ساعدت وسامة عمر خورشيد بجانب شخصيته الموسيقية المتفردة في عزفه على اكتساب جماهيرية كبيرة مما لفت نظر المخرجين والمنتجين إليه والاستعانة به في المشاركة في بطولة 17 فيلما، منها: العاشقات، الروح والجسد، العرافة، جيتار الحب، حتى آخر العمر، ابنتي العزيزة، الذي كان أول أفلامه قدم له موسيقاه التصويرية وقام ببطولته، وفازت موسيقاه التصويرية بالجائزة الأولى في مهرجان طشقند العالمي، وكانت آخر أفلامه "دموع في ليلة الزفاف" مع بوسي.

سواح بداية الصداقة مع العندليب

اختارت الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن عمر خورشيد كعازف الجيتار الأول فيها بناء على اختيار الفنان عبد الحليم حافظ الذي ترك له مساحات واسعة للعزف المنفرد في أغنياته وأصبح من المقربين له، مما ساهم في شهرته وانتشاره وأصبح مبتكرا لظاهرة العازف النجم، وكان أول لحن يقف وراءه في الغناء في أغنية "سواح"، ومن أشهر ما قدمه فنان الجيتار مع الفنان الراحل أغنيته الشهيرة “زي الهوا ” التي أحدثت نقلة نوعية في حياة عمر خورشيد الفنية بما تضمنته مقدمة الأغنية الموسيقية من تنويعات فردية في العزف على الجيتار، تبعه جميع أغانى عبد الحليم حافظ بعد ذلك مثل: موعود، حاول تفتكرني، أي دمعة حزن لا، مداح القمر، رسالة من تحت الماء.

بليغ حمدي يقنع أم كلثوم بالجيتار



أيضا ونظرا لشهرته اختارته أم كلثوم عازفا في أغانيها بعد أن أقنعها الملحن بليغ حمدي بضم الجيتار كآلة غربية إلى موسيقى أغنياتها في أغنية "سيرة الحب" ليتعاون معها بعد ذلك في أغنيات: أغدا ألقاك، دارت الأيام، ليلة حب.

عمر خورشيد مع شقيقته شريهان

اختاره الرئيس السادات عام 1979 ليعزف موسيقاه أثناء توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض، فعزف عمر خورشيد مقطوعة (طلعت يا محلا نورها شمس الشموسة) لسيد درويش، ليلة حب لبليغ حمدي، وصفق له الحضور كثيرا.

وقال الموسيقار الكبير هاني شنودة: إن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر انبهر بموسيقى عمر خورشيد ووصفه بالعبقري، وضع بعدها عمر خورشيد على القائمة السوداء، وقاطعته الدول العربية المناهضة لاتفاقية السلام.

عمر خورشيد مع إحدى زوجاته مها أبو عوف

مغامرات ونهاية مأساوية

عرفت حياة عمر خورشيد بالمغامرات العاطفية وتعدد الزيجات، فزوجته الأولى كانت لينا السبكي واستمر الزواج عاما واحدا، ومرفت أمين نفس المدة، ثم اللبنانية دينا التي استمر زواجهما 4 سنوات، كما تزوج من مها أبو عوف، لتنتهي حياته نتيجة حادث سيارة مأساوي وقيدت الحادث ضد مجهول، لكن بقيت إبداعاته ومقطوعاته الموسيقية خالدة، وما زال القاتل مجهولا..



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