أحمد شيبة يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "أنا مش تمام"

عاد المطرب الشعبي أحمد شيبة، ليتصدر تريند اليوتيوب بعد فترة غياب طويلة، وذلك بأغنيته الجديدة "أنا مش تمام"

وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.



وطرح مؤخرًا نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة أحدث أغانيه "أنا مش تمام" على موقع اليوتيوب وهى من كلمات عماد عبيد وألحان خالد سلطان وتوزيع طه الحكيم وميكس وماستر محمد جودة، وتدور الأغنية في إطار درامي حزين.



وتقول كلمات الأغنية:

أنا مش تمام..

أنا بس عايش والسلام..

بسكت وحاسس بأكتاب..

وعشان أقصر في الكلام ..

أنا مش تمام..

جوايا حالة انفصام..

في دماغي مليون اتهام..

ببكي وبصرخ م العذاب..

ماشي في مرار مالهوش ختام..

جوايا بدال القلب أه..

موجوع وعمرى ما قولت أه..

الأسم مرتاح والحقيقة..

متبهدل انا ويا الحياه..

أنا مش تمام ..

انا م الجراح مش عارف انام..

تايه وبهرب م اللي فات..

من بين ايديا فلت الزمام..

أنا مش تمام..

مش لاقي من حد اهتمام..

الحزن مالي الذكريات..

واللي جي موجة م الآلام..

أنا مش تمام

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