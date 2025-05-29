الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد شيبة يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "أنا مش تمام"

أحمد شيبة،فيتو
أحمد شيبة،فيتو

عاد المطرب الشعبي أحمد شيبة، ليتصدر تريند اليوتيوب بعد فترة غياب طويلة، وذلك بأغنيته الجديدة "أنا مش تمام"

وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.


وطرح مؤخرًا نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة أحدث أغانيه "أنا مش تمام" على موقع اليوتيوب وهى من كلمات عماد عبيد وألحان خالد سلطان وتوزيع طه الحكيم وميكس وماستر محمد جودة، وتدور الأغنية في إطار درامي حزين.


وتقول كلمات الأغنية:
أنا مش تمام..
أنا بس عايش والسلام..
بسكت وحاسس بأكتاب..
وعشان أقصر في الكلام  ..
أنا مش تمام..
جوايا حالة انفصام..
في دماغي مليون اتهام..
ببكي وبصرخ م العذاب..
ماشي في مرار مالهوش ختام..
جوايا بدال القلب أه..
موجوع وعمرى ما قولت أه..
الأسم مرتاح والحقيقة..
متبهدل انا ويا الحياه..
أنا مش تمام  ..
انا م الجراح مش عارف انام..
تايه وبهرب م اللي فات..
من بين ايديا فلت الزمام..
أنا مش تمام..
مش لاقي من حد اهتمام..
الحزن مالي الذكريات..
واللي جي موجة م الآلام..
أنا مش تمام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعبي احمد شيبه المطرب الشعبي احمد شيبة المطرب الشعبي الأغنية الشعبية اغنيته الجديدة

مواد متعلقة

أحمد شيبة يغني "راب" لأول مرة، ما القصة؟

رسالة من أحمد شيبة إلى سعد الصغير وصاصا وبيكا

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها الليمون وانخفاض كبير في البامية وورق العنب

بعد 50 عاما من الانتظار، اختراق علمي قد ينقذ أرواح الملايين حول العالم من بكتيريا قاتلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الفاكهة اليوم الخميس، الجوافة تتفوق على التفاح ومفاجأة عن المانجو

سعر السمك اليوم الخميس، انخفاض جديد في البلطي والمكرونة والبوري يقفز إلى 200 جنيه

رقم جديد مميز يضاف إلى سجل الأهلي بعد التتويج بالدوري الـ45

أحمد شيبة يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "أنا مش تمام"

عماد النحاس يكشف عن مصيره مع الأهلي وما دار بينه وبين الخطيب أثناء تسليم الدرع (فيديو)

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية