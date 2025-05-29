الخميس 29 مايو 2025
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طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة

المولتن كيك، فيتو
المولتن كيك، فيتو

طريقة عمل المولتن كيك، المولتن كيك من أنواع الكيك الشهيرة التي لها شكل مميز ومذاق لا يقاوم خاصة أنها غنية بالشيكولاتة السائلة.

وطريقة عمل المولتن كيك، سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج بعض التكات حتى تكون ناجحة مثل الجاهزة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل المولتن كيك.

 

مكونات عمل المولتن كيك:

تكفي 4 أشخاص

100 جرام شيكولاتة داكنة مفرومة

100 جرام زبدة غير مملحة

2 بيضة

2 صفار بيض

1/4 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة دقيق

رشة فانيليا

رشة ملح

زبدة ودقيق إضافي لدهن القوالب

طريقة عمل المولتن كيك:

  • في وعاء مقاوم للحرارة، تذاب الشيكولاتة مع الزبد على حمام مائي (أو الميكروويف) مع التحريك المستمر حتى يذوبا تمامًا.
  • في وعاء آخر، يخفق البيض مع صفار البيض والسكر والفانيليا باستخدام مضرب كهربائي حتى يصبح الخليط هش وفاتح اللون.
  • يضاف خليط الشيكولاتة المذابة إلى خليط البيض ويخلط بلطف.
  • يضاف الدقيق والملح ويقلب الخليط حتى يتجانس.
  • تدهن قوالب المولتن بالزبدة وترش بقليل من الدقيق.
  • يسكب الخليط في القوالب حتى 3/4 الارتفاع.
  • تخبز القوالب في فرن مسخن مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة فقط.
  • يجب أن يكون السطح متماسكا، بينما القلب يبقى سائلا.
  • تترك لتبرد دقيقة، ثم تقلب برفق في طبق التقديم.
  • تقدم فورا مع آيس كريم الفانيليا أو التوت أو رشة من السكر البودر.
  • لا تبالغ في الخبز كي لا يجف القلب السائل.
  • يمكن تحضير القوالب مسبقا وحفظها في الثلاجة، ثم خبزها عند الحاجة.
  • استخدمى شيكولاتة عالية الجودة لمذاق أروع.
طريقة عمل المولتن كيك 
طريقة عمل المولتن كيك 

ولعمل كيكة الشيكولاتة 

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:-

كوب ونصف من الدقيق

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من الحليب

3 بيضات

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الخام

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

للتزيين (اختياري):

شوكولاتة مذابة

كريمة خفق

قطع شوكولاتة أو فواكه

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة:

  • سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  • في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكريمي.
  • أضيفي الحليب والزيت وامزجي جيدًا.
  • في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر والملح.
  • أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة وامزجي حتى تتجانس تمامًا.
  • اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.
  • أدخلي الكيكة إلى الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي، يجب أن يخرج نظيفًا).
  • اتركي الكيكة تبرد قبل إخراجها من القالب، ثم زينيها بالشوكولاتة المذابة أو حسب الرغبة.
  • يمكن إضافة رقائق الشوكولاتة إلى الخليط لمزيد من النكهة.
  • للحصول على كيكة أكثر رطوبة، يمكن استبدال نصف كوب الحليب بكوب من اللبن الزبادي.
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طريقة عمل المولتن كيك، أوفر وأحلى من الجاهزة

 

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