الإثنين 13 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل المولتن كيك، كيك الصغار المميز

المولتن كيك، فيتو
المولتن كيك، فيتو

طريقة عمل المولتن كيك، المولتن كيك من أنواع الكيك الشهيرة التى يعشقها الصغار كثيرا لمذاقها المميز الذى لا يقاوم وكمية الشيكولاتة الموجودة بها.

 

وطريقة عمل المولتن كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى سهلة التحضير ولكنها تحتاج الدقة حتى تكون ناجحة وغارقة فى صوص الشيكولاتة.

 

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المولتن كيك.

 

مكونات عمل المولتن كيك:-

2 ملعقة كبيرة دقيق

3 ملاعق كبيرة سكر بودر

3 بيضات

كوب شيكولاتة مجروشة

نصف كوب زبد

ملعقة فانيليا

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طريقة عمل المولتن كيك:-

  • نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • يجب تحضير المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون الكيك ناجحة
  • نحضر بولة عميقة ونضع بها البيض والسكر والزبد والفانيليا ونضرب جيدا بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمى وفاتح اللون.
  • ثم نذوب كوب الشيكولاتة فى حمام مائي ونتركها تهدأ وتبرد قليلا ونضعها على خليط البيض ونخفق جيدا.
  • ثم نضيف الدقيق ونقلب.
  • ثم ننشر قالب المولتن كيك وندهن بالزبد ونعفره بالدقيق.
  • ثم نصب به خيلط الكيك وندخله الفرن الساخن على الرف الاوسط لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نخرج الكيك ونتركه يبرد قليلا، ثم نقلبه ويقدم ساخنا حتى تكون الشيكولاتة ذائبة.
طريقة عمل المولتن كيك، فيتو 

ولعمل الكب كيك

مكونات عمل الكب كيك:-

2 كوب دقيق

3 بيضات

كوب الا ربع زيت ويمكن زبد حسب الرغبة

نصف كوب لبن حليب

2 كوب سكر

ميس فانيليا

2 ملعقة كاكاو خام

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ملعقة وربع بيكينج بودر

للتزيين

كريم شانتيه

فورماسيلا

 

طريقة عمل الكب كيك:

  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام لونه فاتح.
  • ثم نضيف الزيت أو الزبد واللبن ونضرب جيدا.
  • ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى نحصل على قوام متجانس ولا يوجد به اى أثر للسكر.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول، ونضيف له البيكينج بودر.
  • ثم نضيف لهم خليط البيض تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على عجين كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات من الدقيق.
  • ثم نحضر قوالب الكب كيك ونضع بها ورق الزبد.
  • ثم نصف نصف العجين فى القوالب اى ملعقتين فقط فى كل واحدة، ثم نحضر العجين المتبقى ونضيف له الكاكاو وملعقة لبن حليب ونقلب جيدا حتى يتجانسوا.
  • ثم نصب باقى كمية العجين فى القوالب على عجين الفانيليا حتى تكون الكب كيك نصف فانيليا ونصف شيكولاتة.
  • ثم ندخل القالب الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة.
  • ثم نتركها فى الفرن لمدة من 15 حتى 20 دقيقة.
  • ثم نخرجها وندخل خلة بها لاختبار النضج.
  • اذا خرجت نظيفة فالكيك جاهز ولكن إذا خرجت ملطخة بالعجين فتحتاج القليل من الوقت داخل الفرن مرة أخرى.
  • وبعد تمام نضج الكيك نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماما.
  • ثم نحضر الكريم شانتيه ونخفقه مع نصف كوب لبن مثلج.
  • ثم تزين الكب كيك بوردات من الكريم شانتيه ويمكن تلوين الكريم شانتيه باللون الوردى الغذائي حسب الرغبة.
  • ثم نرش عليها شيكولاتة شيبس أو فورماسيلا، حسب الرغبة، وهذه الطريقة تجذب الصغار وتسعدهم كثيرا لشكلها الشاى.
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