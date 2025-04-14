طريقة عمل المولتن كيك، أوفر وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل المولتن كيك، المولتن كيك من أشهر أنواع الكيك التى لها شكل ومذاق مميز فهى عبارة عن كيك بحشو الشيكولاتة السائلة وله عشاق كثيرون.

وطريقة عمل المولتن كيك، سهلة ولأن الصغار والكبار يقبلون على تناولها، تحرص ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المولتن كيك.

مكونات عمل المولتن كيك:-

100 جرام شيكولاتة داكنة

100 جرام زبدة

2 بيضة كاملة

2 صفار بيض

1/4 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة دقيق

طريقة عمل المولتن كيك:

نذوّب الزبدة مع الشيكولاتة على حمام مائي أو في الميكروويف ونترك المزيج يبرد قليلًا.

في وعاء آخر، نخفق البيض، صفار البيض، والسكر حتى يتكون خليط كثيف وفاتح اللون.

نضيف خليط الشيكولاتة المذابة ونقلب بلطف.

نضيف الدقيق ونخلطه حتى يتجانس الخليط.

ندهن قوالب صغيرة بالزبدة ونرشها بالقليل من الكاكاو، ثم نوزع الخليط في القوالب.

نخبز في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 8 - 10 دقائق (حتى يتماسك الأطراف ويبقى الوسط سائلًا).

نخرجها من الفرن ونتركها دقيقتين، ثم نقلبها في طبق التقديم.

تُقدم المولتن كيك ساخنة مع آيس كريم الفانيليا أو رشة سكر بودرة.

طريقة عمل المولتن كيك

ولعمل كيكة الشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:-

بيضة

كوب سكر

نصف كوب زيت

نصف كوب حليب

كوب إلا ربع ماء مغلى

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

باكت فانيليا سائلة أو بودر

ذره ملح

مقادير الصوص

نصف كوب سكر

نصف كوب زيت

كوب إلا ربع حليب

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة:-

فى الخلاط نضع البيضة والسكر والفانيليا ونخفق دقيقتين.

ثم نضيف الحليب والزيت والكاكاو ونخفق 3 دقائق.

ثم نضع الخليط في بولة عميقة ونضيف له الدقيق والبيكينج بودر وذرة الملح.

ونخفق فى اتجاه واحد بالملعقة أو المضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات.

ثم نضيف الماء المغلى وملعقة كبيرة خل ونخلط حتى تتجانس المكونات.

يجب مراعاة أن يكون القوام خفيف قليلا.

فى صينية مقاس 20 أو 22 ندهنها بالزيت ونرشها بالدقيق نضيف بها خليط الكيك.

وندخلها على فرن ساخن مسبقا، ونتركها لمدة 50 دقيقة على الرف الأوسط الشبكى.

ثم نحضر الصوص، حيث نضيف السكر والحليب والكاكاو معا فى الخلاط الكهربائي ونخفق لمدة دقيقة.

ثم نضيف الزيت بالتدريج ونصبه فى كوب وندخله الثلاجة يبرد.

وبعد خروج الكيك من الفرن نتركه يبرد.

ثم نقطع الكيك ونصب عليه صوص الشيكولاتة.

ثم يقدم الكيك بعدها.

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