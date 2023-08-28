الإثنين 28 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل المولتن كيك، في البيت بأقل التكاليف

المولتن كيك في البيت،
المولتن كيك في البيت، فيتو

طريقة عمل المولتن كيك، تعد من طرق الكيك الغربية المميزة، والمولتن كيك، من الأصناف المخصصة لعشاق الشوكولاتة، ويتميز بغناه بكميات كبيرة من الشوكولاتة، ويباع في الكثير من المحلات بأسعار باهظة، والكثير من ستات البيوت لا يجدن عمله في البيت.

 

المولتن كيك حلوى فرنسية

طريقة المولتن كيك

والمولتن كيك؛ هي حلوى فرنسية تتكون من كعكة الشوكولاتة مع قلب الشوكولاتة السائلة، ويُعرف أيضًا باسم كعكة اللافا بالشوكولاتة، أو كعكة اللافا، ويطلق عليها اسم من اسماء البركان؛ لأن فكرتها في العمل والتقديم، تقوم على نفس فكرة وشكل البركان، وانصهاره، واندلاع الحمم منه.

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وقد تظن بعض الأمهات وستات البيوت، أن طريقة عمل المولتن كيك صعبة، لأنه عبارة عن قالي كيك متماسك من الخارج، وبمجرد قطعه، تنسال منه الشوكولاتة، مثل اللافا التي تنسال من البركان، في حين أن طريقة عمل المولتن كيك بسيطة وسهلة.

 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المولتن كيك، كأشهر المحلات، وبطريقة بسيطة ومضمونة.

 

مقادير عمل المولتن كيك
بيضتين
كوب سكر ناعم
4 ملاعق كاكاو بودرة
كوب زيت
كوب حليب
كوب دقيق
ملعقة طعام بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

 

طريقة عمل المولتن كيك
 

المولتن كيك

لإعداد الكيكة يجب أن تكون جميع المقادير بحرارة الغرفة.
ويجب إشعال الفرن مسبقا على درجه هادئة بدرجه حوالي: 180 -360
أولا نخفق بيضتين بحرارة الغرفة مع كوب سكر ناعم
نخفقهما حتى يتغير لون البيض ويذوب السكر.
نضيف للخليط 4 ملاعق كاكاو بودرة.
نخفقهما معا حتى يمتزج جيدا.
نضيف لهما كوب من الزيت وكوب من الحليب.
نضيف السوائل إلى الخليط أثناء الخلط بالتدريج حتى يمتزج تماما.
نضع كوب من الدقيق وملعقة طعام من البيكنج بودرة ونصف ملعقة صغيره بيكنج صودا.
نخلط الدقيق مع البيكنج والصودا.
نضيف لهما مزيج الشوكولاته، ونخفقهما يدويا معا.
نرش القالب بالزيت والدقيق.
نتركها بالفرن حوالي من 40 -45 دقيقة.
وبعد خروجها تترك لتبرد.
وتقدم مع صوص الشيكولاتة والآيس كريم

 

لتحضير صوص الشوكولاتة:

صوص شوكولاتة

وتستعرض الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل صوص الشوكلاتة، بمقادير مختلفة عن السابقة، والتي تستخدمها في عمل كيك الشوكولاتة.
نضع 4 من قطع الشوكولاته في حمام مائي، مع ملعقتين الزبده حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة معًا.
نبعد الشوكولاتة عن الحرارة بعد أن تذوب، ونضيف القشطة الى حمام الشيكولاته.

 

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيتي
 

وتقدم الشيف داليا شبانة في السطور التالية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت، كالمحترفين، وبأقل التكاليف، وفي أسرع وقت، ويمكنك عمل كميات، وحفظها في الثلاجة، استعدادًا لشهر رمضان.

 

مقادير عمل صوص الشوكولاتة
٥ ملاعق كبيرة كاكاو خام
٢ ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة
٢ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملعقة صغيرة فانيليا
١/٢ كوب سكر ناعم
١/٤ كوب ماء

 

خطوات عمل صوص الشوكولاتة

تخلط جميع المكونات وتوضع فى قدر على النار.
لا تتوقفي عن التقليب المستمر؛ حتى يصبح الصوص سميك وناعم.
يترك جانبا ليبرد ثم يكون جاهزا للاستخدام
 

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، أوفر من الجاهزة وألذ

طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت لتوفير الميزانية

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