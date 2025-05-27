7 حكام عرب في معسكر كأس أمم أفريقيا للمحليين بالقاهرة

استقرت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، على إقامة معسكر تدريبي للحكام الأفارقة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو القادم وحتى 25 من الشهر ذاته.

وذلك على هامش تحضيرات كاف لانطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين والتي من المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

موعد كأس أمم أفريقيا للمحليين

ستُقام النسخة الثامنة من كأس الأمم الأفريقية للمحليين في كلٍ من كينيا وتنزانيا وأوغندا، حيث لم تتقدم أي دولة لاستضافتها في البداية، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي إسناد استضافة البطولة إلى ثلاث دول، هي كينيا وتنزانيا وأوغندا، في اختبار لجاهزية الدول الثلاثة التي تستعد أيضًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027.

سبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن أعلن رسميًا تأجيل كأس الأمم الأفريقية للمحليين إلى أغسطس المقبل، عوضًا عن فبراير 2025، وذلك لعدم جاهزية الملاعب المعنية بالبطولة.

7 حكام في المعسكر التدريبي لكأس الأمم الأفريقية للمحليين

ونقلت منصة (وين وين) أن لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختارت 29 حكمًا للساحة، و29 حكمًا مساعدًا، للمشاركة في معسكر تدريبي بالقاهرة، وهو المعسكر الثاني لمجموع الحكام المختارين لبطولة أمم أفريقيا للمحليين في أغسطس المقبل.

جاءت أبرز الأسماء المرشحة للمعسكر: الحكم الدولي محمود ناجي "مصر"، أحمد الشلماني "ليبيا"، حمزة الفارق ومصطفى شاف "المغرب"، لطفي بوكواسيه وحسام بن يحيي "الجزائر"، محرز المالكي "تونس".

مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين

وسبق لقرعة بطولة أمم أفريقيا للمحليين أن أسفرت عن إثارة كبيرة في مجموعاتها المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى:كينيا، المغرب، أنجولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا.

المجموعة الثانية:تنزانيا، مدغشقر، موريتانيا، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة:أوغندا، النيجر، غينيا، الجزائر، جنوب أفريقيا.

المجموعة الرابعة:السنغال، الكونغو برازفيل، السودان، نيجيريا.

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