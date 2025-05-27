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رياضة

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لبيراميدز ويكشف سبب غياب شيكابالا عن التدريبات

وائل القباني
وائل القباني

كشف وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك عن قرار الجهاز الفني بالانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر بيومين وتحديدًا منذ يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو المقبل حتى يوم المباراة الموافق الخميس 5 يونيو.

وأضاف مدير الكرة أن الجهازين الفني والإداري يقومان بترتيب جدول تدريبات ومعسكرات الفريق بالشكل الأمثل.

وأضاف وائل القباني أن جميع اللاعبين حضروا مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بصورة طبيعية، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق هو اللاعب الوحيد الذي حصل على إذن الجهاز الفني لخوض تدريبات منفردة في النادي بسبب ظروف أسرية، لاسيما أنه تم تأجيل موعد التدريب من السادسة مساءً وحتى الثامنة، بسبب انشغال الملعب بخوض فريق سيراميكا كليوباترا لتدريباته.
وشدد وائل القباني على أنه تم إخطار اللاعبين منذ الساعة الثالثة عصرًا  بتغيير موعد التدريب بعد الحصول على موافقات ملعب الدفاع الجوي، وشدد على التزام الجميع بالتواجد في تدريب اليوم خلال الموعد المحدد له.
وأضاف مدير الكرة أن المعنويات مرتفعة لدى اللاعبين وهناك جدية وإصرار من اللاعبين استعدادًا للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد خوض مباراتي فاركو في الدوري وبيراميدز في نهائي كأس مصر.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

الزمالك يخوض مران الغد على فترتين 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، خوض التدريبات غدًا الأربعاء على فترتين، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق الفترة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تكون الفترة الثانية في تمام الساعة السادسة مساءً.

 

الزمالك ينقل تدريباته للملعب الفرعي بالدفاع الجوي 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي نقل التدريبات للملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني في توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مرانه في السابعة والنصف مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة ستعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع أحمد محمود، الظهير الأيمن للفريق، من أجل حسم موقفه النهائي بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، وذلك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل بشكل نهائي عن النادي، رافضًا فكرة الخروج على سبيل الإعارة.

تمسك لاعب الزمالك بقراره

وبحسب المصدر، فإن أحمد محمود أبلغ المقربين منه بعدم رغبته في الاستمرار داخل صفوف الزمالك، نظرًا لعدم مشاركته بانتظام مع الفريق الأول، وشعوره بأنه لن يحصل على الفرصة الكاملة في ظل وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه.

 

ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة تضمن له اللعب باستمرار وتحقيق تطور في مستواه الفني.

الزمالك يدرس ملف الظهير الأيمن

في المقابل، تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك كافة الخيارات المتاحة، سواء بفتح الباب أمام انتقال نهائي للاعب في حال وجود عرض مناسب، أو محاولة إقناعه بالبقاء ضمن المشروع الجديد للفريق.

 

وتُعد الجلسة المرتقبة حاسمة لمصير اللاعب، خاصة أن الإدارة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الفريق وتوضيح موقف كل لاعب قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم المقبل.

 

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