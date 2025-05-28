استعدادات محافظة الفيوم لامتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والقري ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.

الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

وقال محافظ الفيوم، إنه في إطار خطة استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، شدد مدير مديرية التربية والتعليم، بإعداد تقرير يوضح مدى جاهزية لجان سير الامتحانات، وتضافر كافة الجهود، من خلال خطة عمل موحدة بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بامتحانات الثانوية العامة، لتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، والعمل على التأمين الكامل، والمراجعة الشاملة لأعمال النظافة العامة، والتهوية، والتأكد من كفاءة المقاعد والأثاث المدرسي بجميع اللجان، وتوافر مراوح بجميع لجان الامتحانات واستراحات المراقبين، والتأكد من توفير المرافق والخدمات اللوجيستية الضرورية وبدائلها، وتوفير نقاط طبية مجمعة للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، وضرورة توفير السيولة المرورية وعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المقررة، والتنسيق مع مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، لزيادة أعداد سيارات الأجرة وتكثيفها على الخطوط المؤدية للجان

انشاء مدارس جديدة

ووافق المجلس على إدراج مدرسة شعيب مرادف الرسمية للغات، بقرية الشواشنة، التابعة لمركز يوسف الصديق، تبرع من المواطن جمال شعيب مرادف، ضمن الخطة العاجلة للهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بقرية الهيشة، التابعة لقرية هوارة المقطع، بمركز الفيوم، بمساحة 840 مترا مربعا، تبرع من المواطن كمال سيد فرج، لإنشاء مدرسة تعليم أساسي.

ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض، بحوض البيجام، نمرة 29، رقم 4، بقرية العادل، التابعة لمركز سنورس، بمساحة 1225 مترا مربعا، تبرع من المواطنة فوزية على عبداللطيف حسين، لإنشاء مدرسة تعليم أساسي.

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