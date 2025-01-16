لعبة نتنياهو وبن غفير، تهديدات متبادلة لترضية أحزاب الصهاينة

أصدر حزب الليكود الإسرائيلي، بيانا اليوم الخميس، تعليقا على تهديد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالاستقاله قال فيه:من يفكك حكومة اليمين سيوصم بالعار إلى الأبد.

حزب الليكود يرد على بن غفير

وأضاف حزب الليكود في بيانه اليوم:" إن الصفقة تؤمن إطلاق سراح أكبر عدد من الرهائن الأحياء من قطاع غزة".

وفي السياق ذاته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس: سنستقيل من الحكومة إذا تم التصديق على صفقة الأسرى مع حماس.

وأضاف بن غفير:" الصفقة تتضمن نهاية الحرب على الرغم من أن حماس لم تهزم بعد يجب وقف تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، زاعما، أن صفقة غزة الحالية خطيرة على أمن إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير يعتزم الاستقالة من الحكومة.

بن غفير سيستقيل

ومنذ بداية مفاوضات غزة، انتقد بن غفير وسومتريتش صفقة الأسرى، واشترطوا استئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

ويتخوف نتنياهو من أن استقالة بن غفير وسومتريتش الأمر الذي يترتب عليه سقوط حكومة اليمين المتطرف التي يقودها، وهو ما سيترتب عليه تعرضه للمحاكمة.

لكن إيتمار بن غفير، قال، إنه إذا صوتت الحكومة لصالح الصفقة، فإن حزبه لن يطيح بالحكومة، لكنه لن يكون جزءًا منها.

وتابع، إن حزبه سيستقيل إذا صوت البرلمان الإسرائيلي لصالح اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف بن غفير: "إذا نُفذ الاتفاق بالفعل، فإننا أعضاء حزب أوتزما يهوديت سنقدم خطابات استقالة إلى رئيس الوزراء، ولن نكون جزءًا من الحكومة وسنتركها. لكن في حال تجددت الحرب لهزيمة حماس، فسوف نعرض العودة".

ويري مراقبون، أن التهديدات المتبادلة وحرب البيانات بين بن غغير ونتنياهو، مجرد استهلاك إعلامي لترضية القواعد الحزبية الصهيونية المعترضة على الصفقة، وبدا يتضح ملامح اتفاق حول الاستقالة بدون إسقاط الحكومة للتبرؤ من صفقة وقف إطلاق النار أمام الأحزاب وتمريرها فى هدوء بدون ضغوطات من الشارع.

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