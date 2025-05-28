مظاهرات في إسرائيل تطالب بإعادة المحتجزين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن هناك مظاهرة قبالة منزل الرئيس إسحاق هرتسوج للمطالبة بإعادة المحتجزين تزامنا مع مرور 600 يوم على الحرب.

مظاهرات بإسرائيل تطالب بإعادة المحتجزين

وامتدت المظاهرة لشوارع داخل تل أبيب وبلدات في مركز إسرائيل، وشكل المئات سلسلة بشرية قرب رحوفوت وسط إسرائيل، رافعين شعارات تطالب بإعادة المحتجزين.

وفي السياق ذاته قال مكتب نتنياهو، مساء اليوم الإثنين: إن رئيس وزراء الاحتلال لم يقصد أن هناك أمرا محددا بشأن الرهائن سيتم إعلانه.

وأضاف مكتب نتنياهو: تصريحات رئيس الوزراء تشير إلى استمرار الجهود للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن.

بشرى بشأن الرهائن اليوم أو غدا

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله: آمل أن أزف لكم بشرى بشأن الرهائن اليوم أو غدا.

إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف الرهائن القتلى

وأفادت مصادر، اليوم، بأن حركة حماس توصلت مع المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، إلى صيغة لوقف إطلاق النار في غزة.

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