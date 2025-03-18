أعلن حزبا الليكود و"العظمة اليهودية" في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بعودة حزب العظمة اليهودية إلى الحكومة الإسرائيلية، واستئناف وزرائه مهامهم الوزارية.

الليكود يعلن رسميا عودة حزب بن غفير إلى الحكومة الإسرائيلية

وذكر موقع srugim الإسرائيلي أنه بعد أن عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتوجيه من المستوى السياسي، هذا الصباح إلى الهجوم بشكل مكثف على غزة، وبالتالي تجدد الحرب، فإنه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء حزبه "عوتسما يهوديت" سيعودون إلى الحكومة.

وتصاعدت محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة بن غفير في الفترة الأخيرة، بسبب الضغط من الائتلاف بسبب الأغلبية الضيقة في التصويت على ميزانية الدولة.

وردًا على ذلك، وضع بن غفير ثلاثة شروط لنتنياهو: العودة إلى القتال المكثف، 2- تنفيذ خطة ترامب للهجرة، 3- وقف كامل للمساعدات الإنسانية.

وقال الموقع إنه بن غفير حاول الحصول على استجابة لواحد على الأقل من هذه الشروط الثلاثة، والآن بعد أن عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القتال، تصاعدت الاتصالات بين بن غفير والائتلاف حتى يعود الحكومة.

وعلق زعيم تحالف الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان على عودة بن غفير إلى الحكومة قائلا: "بن غفير هو رئيس حكومة نتنياهو، الرجل الذي أذل نتنياهو عندما جره مريضا للتصويت في الكنيست فرض عليه إعادته إلى الحكومة كبطل".

وأضاف: "بن غفير ليس القوي بل نتنياهو هو الضعيف ببساطة"، معتبرا أن "إسرائيل في أيدي حكومة متطرفة وفاسدة لكننا سننقذها".

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