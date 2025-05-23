البترول توقع بروتوكولا لتطوير مدرسة النور للمكفوفين بالسويس

قام الكيميائي هشام فتحي عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بتوقيع بروتوكول مشروع "تطوير مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة السويس"، وذلك بين شركة السويس لتصنيع البترول ومؤسسة مصر الخير.

وذلك في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول والتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجتمع المصري وحرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية المناطق التي تتواجد بها شركات القطاع.



الدور المجتمعي لقطاع البترول في تحسين جودة التعليم

وحرصًا من قطاع البترول المصرى على تحقيق الاستدامة وتوحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع بشركاته المختلفة فى أداء دوره المجتمعي لتحسين جودة التعليم، فقد قامت الشركة بعمل تقييم للاحتياجات التي من شأنها المساهمة في تحسين ورفع جودة التعليم للطلاب من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، فقد قامت شركة السويس لتصنيع البترول بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بإجراء تقييم شامل للاحتياجات التعليمية بمحافظة السويس، بهدف الإسهام في تطوير البيئة التعليمية ورفع كفاءتها بما يعزز فرص التعلم المتكافئ لهؤلاء الطلاب.

وتشمل خطة تطوير المدرسة العديد من التحسينات المهمة، أبرزها تحسين المرافق الخاصة بالمبيت وصالة الطعام، وتطوير ملعب كرة الجرس، وكذلك تزويد المدرسة بوسائل تعليمية تكنولوجية حديثة وآلات موسيقية لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية.

وتأتي تلك المشروعات في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية بمختلف ربوع مصر.

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