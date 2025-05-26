أول تعليق من وزارة البترول على حادث محطة كارجاس برمسيس

أعلنت وزارة البترول أنه في حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الأحد، بمحطة كارجاس رمسيس حدث انفصال لأحد الخراطيم بمراحل الانضغاط للغاز داخل ضاغط الغاز مما أدى إلى حدوث تسريب بصوت عالٍ، وتم تفعيل خطة الطوارئ وفصل المحطة بصورة فورية باستخدام زر الإيقاف العمومى للمحطة (Emergency Shutdown) ولم تحدث أي إصابات وجارٍ التحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب الجذرية للحادث.

حادث محطة كارجاس برمسيس

وتمكنت القوات من السيطرة على التسريب خلال دقائق معدودة، قبل أن تندلع النيران، وسط حالة من الذعر بين المواطنين.

وأكدت المعاينة الأولية أن سبب الحادث تسرب غاز داخل المحطة، وجارٍ التحقيق للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث.

وأشادت الجهات المعنية بسرعة استجابة الحماية المدنية، والتي حالت دون وقوع كارثة أكبر في واحدة من أكثر مناطق القاهرة ازدحاما بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.