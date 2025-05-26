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أخبار مصر

أول تعليق من وزارة البترول على حادث محطة كارجاس برمسيس

وزارة البترول، فيتو
وزارة البترول، فيتو

أعلنت وزارة البترول أنه في حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الأحد، بمحطة كارجاس رمسيس حدث انفصال لأحد الخراطيم بمراحل الانضغاط للغاز داخل ضاغط الغاز مما أدى إلى حدوث تسريب بصوت عالٍ، وتم تفعيل خطة الطوارئ وفصل المحطة بصورة فورية باستخدام زر الإيقاف العمومى للمحطة (Emergency Shutdown) ولم تحدث أي إصابات وجارٍ التحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب الجذرية للحادث.

حادث محطة كارجاس برمسيس 

 

وتمكنت القوات من السيطرة على التسريب خلال دقائق معدودة، قبل أن تندلع النيران، وسط حالة من الذعر بين المواطنين.

وأكدت المعاينة الأولية أن سبب الحادث تسرب غاز داخل المحطة، وجارٍ التحقيق للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث.

وأشادت الجهات المعنية بسرعة استجابة الحماية المدنية، والتي حالت دون وقوع كارثة أكبر في واحدة من أكثر مناطق القاهرة ازدحاما بالقاهرة.

 

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