4 محاضرات في ختام ورشة "اتحاد الكرة" لتطوير إدارة الأندية

اتحاد الكرة، اختتمت اليوم الأربعاء ورشة عمل النسخة الأفريقية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحتراف وتطوير إدارة الأندية، والتي استضافها مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وشهدت تقديم 4 محاضرات في الاقتصاد والتجارة والتسويق في يومها الثاني والأخير.

محاضرة في الاقتصاد والشئون المالية

وقدم بيدرو كوريا مستشار الاتحاد الدولي لكرة القدم محاضرتين عن الاقتصاد والشؤون المالية صباح اليوم، كما ألقى لوران كوليت المدير الإداري السابق لنادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي محاضرتين عن التجارة والتسويق بأندية كرة القدم.

واختتم وليد درويش ومحمد أبو حسين عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعمال الورشة نيابة عن المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعضو مجلس "فيفا"، كما حضر مراسم الختام دكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري.

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