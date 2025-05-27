اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل برنامج فيفا لاحتراف وتطوير إدارات الأندية

اتحاد الكرة، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، ورشة عمل النسخة الأفريقية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحتراف وتطوير إدارة الأندية.

حضر وليد درويش ومحمد أبو حسين عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم افتتاح أعمال الورشة نيابة عن المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعضو مجلس "فيفا"، كما حضر الافتتاح دكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري.

وتأتي ورشة عمل تطوير الأندية في إطار التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي "FIFA"، للنهوض بمهارات الأندية المصرية والمساهمة في تطوير كوادرها وفقا للمعايير الدولية وتمكينهم من الاضطلاع بمهمة نشر الاحتراف.

تستمر ورشة العمل لمدة يومين، وتقدم أعمال الورشة أبيجيل هيليمايكل مدير تطوير كرة القدم بـ"فيفا" لشمال وشرق أفريقيا، ويحاضر خلالها لوران كوليت المدير الإداري السابق لنادي مارسيليا الفرنسي وبيدرو كوريا المحاضر بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.