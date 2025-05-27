الثلاثاء 27 مايو 2025
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رياضة

اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل برنامج فيفا لاحتراف وتطوير إدارات الأندية

اتحاد الكرة ينظم
اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل برنامج فيفا

اتحاد الكرة، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، ورشة عمل النسخة الأفريقية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحتراف وتطوير إدارة الأندية.

حضر وليد درويش ومحمد أبو حسين عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم افتتاح أعمال الورشة نيابة عن المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعضو مجلس "فيفا"، كما حضر الافتتاح دكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري.

وتأتي ورشة عمل تطوير الأندية في إطار التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي "FIFA"، للنهوض بمهارات الأندية المصرية والمساهمة في تطوير كوادرها وفقا للمعايير الدولية وتمكينهم من الاضطلاع بمهمة نشر الاحتراف.

تستمر ورشة العمل لمدة يومين، وتقدم أعمال الورشة أبيجيل هيليمايكل مدير تطوير كرة القدم بـ"فيفا" لشمال وشرق أفريقيا، ويحاضر خلالها لوران كوليت المدير الإداري السابق لنادي مارسيليا الفرنسي وبيدرو كوريا المحاضر بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

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