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رياضة

درويش في افتتاح ورشة عمل FIFA: نسعى لوضع حجر أساس لبناء الكوادر للكرة المصرية

وليد درويش،فيتو
وليد درويش،فيتو

اتحاد الكرة، رحب وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بضيوف الاتحاد من مسئولي FIFA والأندية المصرية في افتتاح ورشة عمل "برنامج FIFA لتطوير إدارة الأندية"، حيث نقل إليهم تحيات المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الورشة التي انطلقت اليوم.

 

 وأشار درويش في كلمته إلى أهمية موضوع الورشة لكونه حجر أساس في بناء إدارة الكرة المصرية على أسس حديثة، كما أن بناء الكوادر أهم خطوة في عمليات التكوين والإنشاء.

 

أضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أن إشراف فيفا على الورشة يعكس أهمية ما نقوم به من أجل مستقبل الكرة المصرية، ونحن بالفعل في حاجة ماسة لفتح هذه الملفات المهمة وفي مقدمتها تعزيزِ ممارساتِ الحوكمةِ لدينا وتطوير ِِقدراتِنا الإداريةِ وقدراتِ التخطيطِ الاستراتيجيّْ للمسئولين التنفيذيين في أنديتِنا كلها.

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