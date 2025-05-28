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رياضة

مصدر باتحاد الكرة يكشف أسباب جديدة لعدم تأجيل موعد نهائي كأس مصر

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة كواليس جديدة في التمسك بإقامة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 5 يونيو المقبل في موعدها في الثامنة مساء وعدم تعديل موعد المباراة بتأخيرها إلى التاسعة والنصف من مساء نفس اليوم. 

وقال: من أسباب عدم تأجيل المباراة هو إمكانية وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية وضربات الترجيح وهو ما يعني  استمرارها حتى الواحدة صباحا مع وجود مراسم تسليم الكأس والميداليات ومن ثم قد يمتد الأمر إلى الثانية صباحا. 

وأضاف: “الأمور ستكون صعبة على جميع أطراف اللعبة في هذا اليوم بأن يستمر العمل من العصر وحتى الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد من أجل مباراة كرة قدم، خاصة وأن الأمر مرتبط أيضا بأول أيام عيد الأضحى المبارك”. 

موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

كان اتحاد الكرة قد حدد يوم 5 يونيو المقبل الموافق وقفة عرفات موعدًا لمباراة نهائي كأس مصر لموسم 2024 - 2025 بين الزمالك وبيراميدز.

 

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