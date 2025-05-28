الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية السبت المقبل

امتحانات الدقهلية،
امتحانات الدقهلية، فيتو

أنهت محافظة الدقهلية الاستعدادات  لامتحانات الشهادة الإعدادية التي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل 15-6-2025 وتنتهي 10-7-2025.

 

 

جدول امتحانات ثالثة اعدادي 

السبت 31 مايو اللغة العربية. الخط والاملاء ساعتين ونصف منهم ٢٠ دقيقة للاملاء، وتربية دينية في ساعة ونصف

الأحد مادتي الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية في ساعتين لكل منهما

الاثنين لغة اجنبية في ساعتين 
الثلاثاء الهندسة والتربية الفنية ساعتين لكل منهما

الأربعاء العلوم ساعتين  والمومبيوتى وتكنولوجيا المعلومات في ساعة

 

 

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية 

وكان عقد محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني.

تفاصيل اجتماع وكيل تعليم الدقهلية بوكلاء الإدارات التعليمية 

حضر الاجتماع وكلاء الإدارات التعليمية بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة.

 

الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية 

أكد وكيل تعليم الدقهلية خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات مشددًا على تطبيق القواعد المنظمة بكل دقة.

وأكد أيضًا أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، والتنبيه علي السادة رؤساء اللجان بخلق جو مناسب للعملية الامتحانية والسيطرة علي اللجان، كذلك توفير التعزيزات اللازمة للجان فورًا.

كما أشار إلى ضرورة تنظيم عملية الاعتذارات عن أعمال الامتحانات داخل الإدارات التعليمية فقط مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان


 

 


وفي نهاية الاجتماع قدم الرشيدي الشكر للحضور وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أفضل النتائج لعام دراسي ناجح.

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