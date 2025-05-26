وكيل تعليم الدقهلية يتابع امتحانات صفوف النقل بمدارس دكرنس

أجرى بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية تعليم الدقهلية اليوم جولة استهدفت متابعة سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في إدارة دكرنس التعليمية.

واستهدفت الجولة زيارة 3 مدارس في دكرنس، وهي:

1-علي مبارك الثانوية.

2- الشهيد محمود محفوظ الابتدائية.

3- دكرنس الإعدادية الحديثة بنات.



ورافق وكيل مديرية تعليم الدقهلية إيهاب القاضي مدير الإدارة، وليلي معروف وكيل الإدارة، ومحمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية.



امتحانات صفوف النقل

ووسط أجواء تربوية يسودها الهدوء والانضباط، حيث أدى اليوم طلاب الصفوف:

• الرابع الابتدائي

• الخامس الابتدائي

• السادس الابتدائي

• الأول الإعدادي

• الثاني الإعدادي

• الأول الثانوي

• الثاني الثانوي

اختباراتهم داخل اللجان وسط متابعة ميدانية مكثفة



تطبيق القانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ لضمان نزاهة العملية الامتحانية

وخلال الجولة وجه وكيل المديرية القائمين على العملية الامتحانية بضرورة العمل على تذليل العقبات وتوفير بيئة هادئة للطلاب .

وأكد أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين مع التشديد على تطبيق القانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

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