الثلاثاء 27 مايو 2025
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تعزيز آليات حماية الفئات الأولى بالرعاية، ندوة بإعلام الداخلة

إعلام الداخلة، ڤيتو
إعلام الداخلة، ڤيتو

 نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية اليوم تحت عنوان " تعزيز آليات حماية الفئات الأولى بالرعاية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة "، وذلك بقاعة المركز.


 حاضر في الندوة مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الداخلة محمد سيد حسن، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومستفيدين من شبكة برامج الحماية الاجتماعية، وموظفين من مختلف الإدارات التنفيذي وأعضاء في جمعيات أهلية.


 استهدفت الندوة التأكيد على أهمية دعم الفئات الأولى بالرعاية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية من أجل ضمان تحقيق الاستقرار لكافة فئات المجتمع في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة.


 من جانبه، أكد مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الداخلة محمد سيد حسن، على أن برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التوازن المجتمعي والحفاظ عى الاستقرار في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

 

وأشار إلى أن هذا الاهتمام يتجلى بوضوح في التوسع المستمر في برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، وتخصيص موازنات متزايدة لها عاما بعد عام بما يعكس حرص الدولة على مد يد العون للمواطن البسيط.

 

 وقال مدير إدارة الضمان الاجتماعي بمركز الداخلة: إن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر حققت إنجازات جيدة وقطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة خصوصا مع إطلاق برامج طموحة مثل تكافل وكرامة والتوسع في نظم التأمين الصحي وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية،  مؤكدا أن الطموحات كبيرة لمزيد من الاستثمار في الحماية الاجتماعية الذي يعد استثمارا في رأس المال البشري وفي مستقبل مصر.

 

وكان موضوع الندوة قد شهد تفاعلا واسعا من قبل الحضور، حيث أثرت المداخلات والتساؤلات النقاش وأضافت عمقا وأبعادا جديدة لمحاور الندوة.كما قدم الحضور العديد من التوصيات من أهمها رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الإجتماعية وثقافة التكافل الإجتماعي بين أفراد المجتمع، والاستمرار في تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي.
أدار الندوة محمود عزت مسئول البرامج بمركز إعلام الداخلة، بحضور مروة محمد الإعلامية بالمركز.

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