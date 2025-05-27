الثلاثاء 27 مايو 2025
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اليوم، إسدال الستار على امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل بالوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

 يختتم طلبة وطالبات النقل الإبتدائي والإعدادي والثانوي تعليم الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الجاري 2024 / 2025 ويبدأون الإجازة الصيفية، فيما عدا طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام.

أما بالنسبة لتقدير الدرجات، فقد وجه الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بضرورة التأكيد على السادة المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، حتى يحصل كل طالب على حقه. متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات

 

استعدادا لإجازة صيفية سعيدة ولإستثمار الوقت: 

وعلى صعيد متصل عقد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، لقاء موسعا، والمعنيين من إدارات الاتصال السياسى، الموهوبين والتعلم الذكى، العلاقات العامة والإعلام،  وموجهى عموم الأنشطة المختلفة.

استهل لقاءه بنقل رسالة القيادة السياسية متمثلة فى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فى توجيه الشكر والتقدير للجميع، لما يشهده قطاع تعليم المحافظة من إزدهار ونجاح خلال تلك الفترة نظير التعاون والتكاتف لإنجاح العمل.

واستعرض وكيل تعليم الوادي الجديد، مع الحضور خطة العمل  خلال الإجازة الصيفية لدعم طلاب المحافظة بما يعود بالنفع عليهم فى ممارسة الأنشطة المختلفة وصقل وتنمية مهاراتهم بشتى المجالات فضلا عن تنفيذ العديد من المسابقات واللقاءات التثقيفية والترفيهية.

مؤكدا على بدء وضع خطة العمل والتجهيز  كلا بمجاله لإكساب الطلاب مهارات الإبداع والإبتكار فضلا عن  استثمار وقت الفراغ فى ممارسة الأنشطة الهادفة.

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