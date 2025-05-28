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2 يونيو، تسليم خطابات الندب لرؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين والملاحظين

الثانوية العامة،
الثانوية العامة، فيتو
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان )، صباح غد الأربعاء الموافق 28 مايو 2025.

 

الثانوية العامة 

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 15 يونيو المقبل، وذلك عبر الرابط التالي:
‏moe-register.emis.gov.eg

أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، موعد إعلانها وخطوات الحصول عليها

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تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين 2 يونيو المقبل

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين يوم الإثنين الموافق 2 يونيو 2025، على أن يتم قبول الاعتذارات، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وفقًا للضوابط واللوائح المنصوص عليها، وذلك خلال أيام 10 و11 و12 يونيو 2025.

 

أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

وأضافت أنه فور إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم، سيتاح للطالب التعامل مع رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 من خلال اتباع عدة خطوات هامة تتمثل في الآتي:

ادخل على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025.
اكتب البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب.
اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس.
اكتب البيانات المطلوبة ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة سير الامتحان.
للحصول على البريد الإلكتروني الموحد للطالب، يمكن الدخول الضغط على انشاء البريد الإلكتروني المدرسي عبر الرابط من هنا.

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