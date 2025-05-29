رسالة غامضة تفتح باب التكهنات.. 8 أندية تطارد رونالدو بعمر الـ40.. الأهلي وجهة محتملة للدون بسبب كأس العالم للأندية.. حدث استثنائي باللعب مع ميسي

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، بشأن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن فريقه النصر السعودي، بعد خسارة المقعد المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة أن عقده مع ناديه النصر ينتهي في شهر يونيو المقبل، ولم يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق لتمديد العقد.

كريستيانو رونالدو لم يتأهل إلى كأس العالم للأندية مع فريقه النصر، وخرج خالي الوفاض هذا الموسم، كما لم يتأهل للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو ما فتح باب الرحيل أمام النجم البرتغالي الذي يبحث عن الألقاب والمشاركة في العرس المونديالي للأندية.

الأهلي وجهة محتملة لرونالدو بسبب كأس العالم للأندية

ورشحت تقارير صحفية أوروبية وأمريكية عدة أندية لضم رونالدو، حيث جاء النادي الأهلي ضمن 8 خيارات محتملة للاعب البرتغالي، حسبما أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية في بأن رونالدو قد ينتقل إلى واحد من 8 فرق مشاركة في كأس العالم للأندية ومنها الأهلي المصري.

وبحسب التقرير الإسباني، فإن الأهلي “الفريق الأنجح في أفريقيا قد يوفر منصة لكريستيانو رونالدو لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى، وذلك على الرغم من من المقابل المالي المرتفع للاعب”.

فيما كشفت شبكة سي بي سي الأمريكية أن الأهلي المصري قد يكون من ضمن الأندية المهتمة بضم كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية، التي تستقبلها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين بمشاركة 32 فريقًا، رغم أنه قد لا يمتلك القوة المالية التي تتمتع بها الأندية السعودية، إلا أن التعويضات المالية من البطولة تسمح للأندية بالمنافسة في مناطق لم تكن لتتمكن من الوصول إليها سابقًا.

كما أن فكرة مواجهة ميسي مجددا قد تفتح المجال للشركات الكبرى والرعاة في إتمام الصفقة إذا قرر الأهلي الدخول في المفاوضات بجدية، بعد المنافسة الشرسة بين الثنائي خلال العقد الماضي خلال فترة تواجدهما في برشلونة وريال مدريد، وهو ما قد يتكرر بمواجهة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مونديال الأندية.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية بجانب إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

تقرير صحيفة “سبورت” يرى أن انضمام رونالدو إلى الأهلي، حتى ولو بعقد قصير الأمد يقتصر على فترة البطولة، قد يمنحه فرصة مواصلة المنافسة على أعلى مستوى.

وسبق أن نفى خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس الأهلي، عبر قناة ناديه إنه لا خلاف على القيمة الفنية والتسويقية للنجم البرتغالي رونالدو، ولكن الأمر سيكون صعبًا على المستوى الاقتصادي بسبب المقابل المالي المرتفع للاعب، إلا أن المفاوضات قد تستأنف في حال حصل الأهلي على الضوء الأخضر ماليا.

كريستيانو رونالدو

هل يشارك رونالدو في كأس العالم للأندية مع الهلال؟

فيما فجر الصحفي سانتي أونا، من "فوت ميركاتو"، مفاجأة بأن كريستيانو رونالدو لديه حاليًا خيارين يدرسهما، أولهما تمديد عقده مع النصر الذي قدم له عرضًا يكاد يكون الطرفان متفقين عليه، فيما جاء العرض الثاني من الهلال السعودي، والذي يشارك في كأس العالم للأندية 2025، ويبحث عن تعزيز صفوفه بعد رحيل البرازيلي نيمار.

و يتعين على رونالدو الاختيار بين ناديه الحالي النصر، وبين الهلال السعودي وإغراء المشاركة في مونديال الأندية.

فيما قال الصحفي إيدو أجويري صديق رونالدو، بأنه لا يوجد شيء مستبعد فيما يتعلق بمستقبل النجم البرتغالي.

ناد أفريقي آخر مرشح لضم رونالدو

وفي الإطار ذاته ظهر اسم الوداد المغربي في القائمة من أجل تعزيز صفوف الفريق من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ناديان برازيليان يتنافسان على ضم رونالدو

وفي الإطار ذاته، يوجد ناديا بوتافوغو وبالميراس البرازيليان لكن حتى الآن لم تحدث أي مفاوضات في هذا الإطار بين الثنائي.

كما دخل رونالدو أيضًا حسابات بناديه الأسبق سبورتنج لشبونة البرتغالي الذي أبدى رغبته في عودة النجم المخضرم إلى صفوفه بعد 22 عامًا من رحيله.

هل يلعب رونالدو بجوار ميسي في إنتر ميامي

تتضمن الترشيحات حدثا استثنائيا بأن يلعب ميسي ورونالدو سويا في فريق واحد، لأول مرة، بانتقال النجم البرتغالي إلى إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم بين صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسألة إن حدثت ستمثل حدثًا استثنائيًا.

كما وضعت تقارير كذلك اسم مونتيري بحسب تقرير لصحيفة "دبليو ديبورتيس" المكسيكية التي أكدت تواصل النادي مع محيط اللاعب، حيث في هذه الحالة سيلعب مع زميله السابق في ريال مدريد سيرخيو راموس.

وكان طبيعيًا كذلك أن يظهر في القائمة ريال مدريد النادي الذي دافع الدون عن ألوانه على مدار 9 سنوات ما بين 2009 و2018 ليصبح الهداف التاريخي للنادي بـ451 هدفًا توج خلالها بـ4 بطولات لدوري أبطال أوروبا.

رونالدو يثير الجدل برسالة غامضة بعد نهاية الدوري السعودي

وكان كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، أثار جدلًا واسعًا بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عقب خسارة فريقه فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

تغريدة رونالدو المثيرة للجدل

وكتب رونالدو في تغريدته: "انتهى هذا الفصل. أما القصة؟ فلا تزال تُكتب.. ممتن للجميع".

نافذة استثنائية للانتقالات تفتح الباب أمام الصفقة

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سمح بفتح نافذة انتقالات استثنائية للأندية المشاركة في البطولة خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو 2025، وهو ما يمنح تلك الفرق فرصة لتعزيز صفوفها بلاعبين كبار، ما يُبقي احتمال انضمام رونالدو إلى الأهلي أو نادٍ آخر واردًا بقوة.

إلى جانب الأهلي، تناول التقرير أسماء أندية أخرى قد تكون محط اهتمام رونالدو، من بينها:

أرقام رونالدو مع النصر السعودي

منذ انضمامه إلى صفوف النصر في يناير 2023، أثبت كريستيانو رونالدو قدرته على صناعة الفارق. ففي موسم 2022-2023، ورغم مشاركته في النصف الثاني فقط من المسابقة، تمكن من تسجيل 14 هدفًا.

وفي موسم 2023-2024، توج بجائزة الهداف بعد تسجيله 35 هدفًا، قبل أن يحافظ على صدارته هذا الموسم برصيد 25 هدفًا، ليؤكد استمرارية تألقه في الملاعب السعودية.

كريستيانو رونالدو هدافا للدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، في حسم سباق هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024-2025، ليتوج هدافي للدوري للموسم الثاني على التوالي.

رونالدو هدافا للدوري السعودي بـ25 هدفا

وأنهى رونالدو دوري روشن مع النصر مسجلًا 25 هدفًا ليعتلي صدارة هدافي الدوري السعودي بفارق هدفين عن الإنجليزي إيفان توني مهاجم أهلي جدة والذي أنهى الموسم مسجلًا 23 هدفًا، بينما جاء كريم بنزيما هداف الاتحاد ثالثًا برصيد 21 هدفًا.

وكان رونالدو الذي انضم إلى النصر في يناير 2023 سجل في موسم 2022-2023 "14هدفًا" علمًا بأنه شارك في المباريات انطلاقًا من النصف الثاني من المسابقة، ليتوج بعد ذلك هدافًا لموسم 2023-2024 برصيد 35 هدفًا.

إجمالي أهداف رونالدو مع النصر السعودي

وإجمالًا سجل رونالدو مع النصر في دوري روشن عبر موسمين ونصف الموسم 74 هدفًا يحل بها ثالثًا في قائمة هدافي النصر بدوري المحترفين بعد محمد السهلاوي "103 أهداف" وعبد الرزاق حمدالله "74 هدفًا".

يذكر أن بنزيما هو الأكثر مساهمة تهديفية في موسم 2024-2025، حيث ساهم بـ 30 هدفًا "سجل 21 وصنع 9 أهداف".

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