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رياضة

النصر يخسر من الفتح 2-3 ويغيب عن دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر
النصر

الدوري السعودي، خسر فريق النصر، من نظيره الفتح، بنتيجة 2-3، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.

جاء هدف النصر الأول عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42، فيما تعادل الفتح في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع للشوط الأول عن طريق ماتياس فارجاس. 

وفي الشوط الثاني سجل ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 75، قبل أن يتعادل الفتح عن طريق مراد باتنا في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة سجل ماتشادو هدف فوز الفتح. 

تشكيل النصر ضد الفتح 

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

في خط الدفاع: سلطان الغنام- محمد سيماكان- محمد ال فتيل- نواف بوشل.

في خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم- علي الحسن- أوتافيو مونتيرو.

في خط الهجوم: أيمن يحيى- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو. 

بهذه النتيجة يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة ليتأهل لدوري أبطال آسيا 2،، بينما يتواجد الفتح، في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

 اذيعت مباراة النصر ضد الفتح عبر قناة SSC 1HD.

وعلق كل من مشاري القرني وراشد الدوسري على أحداث مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي.

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